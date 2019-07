Θα καταφέρει το «Old Town Road» να ισοφαρίσει το ιστορικό ρεκόρ για τις περισσότερες εβδομάδες παραμονής στο Νο. 1 των ΗΠΑ;

Ο Lil Nas X παραμένει για 14η συνεχόμενη εβδομάδα στο Νο. 1 του αμερικανικού «Billboard Hot 100» με την επιτυχία του «Old Town Road», τόσο με την αρχική έκδοση όσο και με το remix με τη συμμετοχή του Billy Ray Cyrus.

Ο καλλιτέχνης από την Ατλάντα έγινε παγκοσμίως γνωστός με το single του «Old Town Road» το οποίο. έχει σχεδόν 500 εκατομμύρια streams στο Spotify και το επίσημο video clip έχει πάνω από 205 εκατομμύρια views στο YouTube.

Το «Old Town Road» είναι ένα από τα ελάχιστα τραγούδια στην ιστορία της μουσικής που έχει βρεθεί στο Νο. 1 της Αμερικής για τουλάχιστον 14 εβδομάδες.

Μερικά από αυτά τα ελάχιστα τραγούδια είναι το «Uptown Funk» του Mark Ronson με τον Bruno Mars, το «I Gotta Feeling» των The Black Eyed Peas και το «We Belong Together» της Mariah Carey.

Ο Lil Nas X έχει μπροστά του την ευκαιρία να ισοφαρίσει ή ακόμα και να ξεπεράσει το ιστορικό ρεκόρ μεγαλύτερης παραμονής στην κορυφή του «Billboard Hot 100».

Τα πρωτεία κατέχουν με 16 συνεχόμενες εβδομάδες στο Νο. 1 ο Luis Fonsi και ο Daddy Yankee με το remix του «Despacito» σε συνεργασία με τον Justin Bieber και η Mariah Carey με το «One Sweet Day».

Τα τραγούδια με τις περισσότερες εβδομάδες παραμονής στο Νο. 1 του «Hot 100»

14 εβδομάδες

Whitney Houston – «I Will Always Love You» (1992 – 93)

Boyz II Men – «I’ll Make Love to You» (1994)

Los del Río – «Macarena» (Bayside Boys mix) (1996)

Elton John – «Candle in the Wind» (1997) / «Something About the Way You Look Tonight» (1997)

Mariah Carey – «We Belong Together» (2005)

The Black Eyed Peas – «I Gotta Feeling» (2009)

Mark Ronson feat. Bruno Mars – «Uptown Funk» (2015)

Lil Nas X (solo or feat. Billy Ray Cyrus) – «Old Town Road» (2019)

16 εβδομάδες

Mariah Carey & Boyz II Men – «One Sweet Day» (1995 – 96)

Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber – «Despacito» (2017)