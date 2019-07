Όπως αναμενόταν, το «Old Town Road» του Lil Nas X συμπληρώνει 17 συνεχόμενες εβδομάδες στο Νο. 1 του αμερικανικού «Billboard Hot 100» και σημειώνει ένα ιστορικό ρεκόρ που δεν έχει επαναληφθεί.

Η πρωτοφανής επιτυχία του τραγουδιού οφείλεται κυρίως στο remix με τη συμμετοχή του έμπειρου Billy Ray Cyrus, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του «Hot 100» τις 16 από τις 17 εβδομάδες πρωτοκαθεδρίας του «Old Town Road».

Ο Lil Nas X κατόρθωσε με χαρακτηριστική ευκολία να καταρρίψει το ρεκόρ για τις περισσότερες εβδομάδες παραμονής στο νούμερο 1 της κατάταξης, το οποίο μοιράζονταν το «One Sweet Day» (1995 – 96) της Mariah Carey και των Boyz II Men και το remix για το «Despacito» (2017) του Luis Fonsi και του Daddy Yankee σε συνεργασία με τον Justin Bieber.

Το μέγεθος της επιτυχίας γίνεται αντιληπτό εάν αναλογιστούμε ότι «Old Town Road» είναι το ένα και μοναδικό τραγούδι που επιτυγχάνει αυτό το ανεπανάληπτο ορόσημο ανάμεσα σε 28.000+ τραγούδια που έχουν εμφανιστεί στο «Hot 100» κατά τη διάρκειας της ιστορίας του, που εκτείνεται σε βάθος 60 ετών.

Congratulations @LilNasX on having the longest running #1 in Billboard history! pic.twitter.com/x2PmseMhqh

Το «Old Town Road» σαρώνει και στα υπόλοιπα charts του «Billboard».

To smash hit του 2019 παραμένει για 17η εβδομάδα στο Νο. 1 των «Hot R&B / Hip-Hop Songs» και των «Hot Rap Songs», ενώ διατηρείται για ένατη εβδομάδα στο Νο. 1 της κατάταξης «Songs of the Summer».

Ο Lil Nas X διατήρησε αλώβητη την πρωτιά του με μία σειρά από πολλαπλά βίντεο και διαφορετικά remixes του «Old Town Road». Τελευταίο παράδειγμα το remix του τραγουδιού με τη συμμετοχή του RM από τους BTS, το οποίο πήρε τον τίτλο «Seoul Town Road».

Μοναδικός αντίπαλος του 20χρονου ράπερ είναι πλέον ο εαυτός του. Το «Old Town Road» έγραψε ιστορία με μία επίδοση που θα μνημονεύεται για πολλά χρόνια και το ζήτημα τώρα είναι κατά πόσο θα διευρυνθεί.

17 my new favorite number! 17 weeks No 1 Single #OTR 17 weeks No 1 Album #SomeGaveAll My goal was always to make music that would touch people's lives around the world. pic.twitter.com/joIEdBhyzq

— Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus) July 29, 2019