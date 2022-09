Ο Lil Nas X θα κυκλοφορήσει ένα νέο τραγούδι για το League Of Legends

«Ήρθε η ώρα να αναμετρηθώ με τον κόσμο του gaming», δηλώνει ο Lil Nas X.

Η Riot Games, δημιουργός του League Of Legends, ανακοίνωσε ότι ο Lil Nas X δημιούργησε ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Star Walkin» για το τουρνουά Worlds 2022 του παιχνιδιού.

Το «Star Walkin» θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Worlds 2022 στην Πόλη του Μεξικού.

Ο Lil Nas X ανακοίνωσε επίσης ότι θα πραγματοποιήσει ένα live set στους τελικούς του πρωταθλήματος Worlds του League Of Legends, που θα διεξαχθεί στο «Chase Center» του Σαν Φρανσίσκο στις 5 Νοεμβρίου.

Πριν από την εμφάνισή του, θα κυκλοφορήσει ένα skin σχεδιασμένο από τον Lil Nas X και τη Riot Games για ένα νέο ήρωα του League Of Legends με το όνομα K’Sante, The Pride Of Nazumah.

Το «Prestige Empyrean K’Sante» θα κυκλοφορήσει στις 3 Νοεμβρίου και οι παίκτες έχουν περιθώριο μέχρι τις 14 Νοεμβρίου να το ξεκλειδώσουν μέσω των Worlds 2022 Tokens.

Ο Lil Nas X σχολίασε: «Ένιωσα ότι ήταν καιρός να δοκιμάσω κάτι καινούργιο. Έχω αφήσει το σημάδι μου στην pop κουλτούρα με τόσους πολλούς τρόπους και τώρα ήρθε η ώρα να αναμετρηθώ με τον κόσμο του gaming».

«Θα είμαι ο μεγαλύτερος πρόεδρος του League of Legends, όλων των εποχών», συνέχισε.

«Επίσης, θα φτιάξω τον καλύτερο ύμνο του Worlds όλων των εποχών και θα διοργανώσω το μεγαλύτερο, πιο cool, πιο σέξι Worlds στην ιστορία όλων των Worlds! Το “Star Walkin” είναι το μόνο τραγούδι που επιτρέπεται να ακούει κανείς από εδώ και πέρα», είπε.

Η Naz Aletaha, παγκόσμιος επικεφαλής του τμήματος League of Legends Esports της Riot Games, ανέφερε ότι η ομάδα της εταιρείας «έχει εντυπωσιαστεί» από το «όραμα, το πάθος και το αδιαμφισβήτητο στυλ» του Lil Nas X.

Η Riot Games συνεχίζει με τον Lil Nas X με μια μακρά σειρά μουσικών συνεργασιών.

Η σειρά κινουμένων σχεδίων «Arcane» του Netflix για το «League Of Legends», η οποία κυκλοφόρησε το 2021, χρησιμοποίησε τραγούδια των PVRIS, Pusha T και Denzel Curry και εκτόξευσε το remix του «Enemy» των Imagine Dragons με τη συμμετοχή του ράπερ JID.

Οι Imagine Dragons κυκλοφόρησαν το 2014 τον ύμνο του τουρνουά Worlds με το τραγούδι τους «Warriors».