Lil Nas X: Miley Cyrus, Megan Thee Stallion και άλλοι συμμετέχουν στο άλμπουμ «Montero» – Το tracklist

Από δεκαπέντε τραγούδια θα αποτελείται το νέο άλμπουμ του Lil Nas X.

Ο Lil Nas X αποκαλύπτει τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, με τίτλο «Montero», μία αναφορά στο πραγματικό όνομά του, Montero Hill.

Ο ράπερ ανακοίνωσε το tracklist του «Montero» με ένα σύντομο βίντεο – υπερπαραγωγή που δημοσιεύτηκε στο YouTube και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, μια γυμνή CGI έκδοση του Lil Nas X πέφτει από τον ουρανό πριν φτάσει στον υπερβολικά κορεσμένο Κήπο της Εδέμ που εμφανίζεται στο επίσημο εξώφυλλο του «Montero». Καθώς ο Nas αρχίζει και πάλι να πέφτει, αυτή τη φορά από τον Κήπο, το tracklist του άλμπουμ αρχίζει να αποκαλύπτεται μέσα από τα σύννεφα.

Πριν την παρουσίαση των τίτλων των τραγουδιών του «Montero», ακούγεται ένα εκτενές απόσπασμα του τραγουδιού «That’s What I Want» από το άλμπουμ.

Το «Montero» περιέχει 15 τραγούδια, μεταξύ των οποίων το hit single «Montero (Call Me by Your Name)», το οποίο εκτοξεύτηκε στο Νο. 1 του Billboard 100 τον Απρίλιο, χαρίζοντας στον Lil Nas X τη δεύτερη πρωτιά του στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και το «Sun Goes Down» και το «Industry Baby» με τη συμμετοχή του Jack Harlow.

Στο άλμπουμ καλεσμένοι του Lil Nas X είναι επίσης ο Elton John («One Of Me»), η Miley Cyrus («Am I Dreaming»), η Megan Thee Stallion («Dolla Sign Slime») και η Doja Cat («Scoop»).

Η συνεργασία του Lil Nas X με τον Elton John στο τραγούδι «One of Me», θα συμπεριληφθεί επίσης στο νέο άλμπουμ του Βρετανού θρύλου της pop-rock, με τίτλο «The Lockdown Sessions», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Οκτωβρίου.

Μετά τη δημοσίευση της λίστας των τραγουδιών που θα περιέχει το «Montero», ο 22χρονος ράπερ χρησιμοποίησε το Twitter για να ευχαριστήσει τους θαυμαστές που είναι τόσο ενθουσιασμένοι για τα νέα τραγούδια.

«Η υποστήριξη που έχει λάβει όλο το περιεχόμενο του άλμπουμ μου είναι άλλου επιπέδου. Είμαι τόσο ευγνώμων! θέλω πραγματικά να σας κάνω ευτυχισμένους και να σας προσκαλέσω στον κόσμο μου», έγραψε.

Το νέο άλμπουμ «Montero» του Lil Nas X είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει από την Columbia Records / Sony Music στις 17 Σεπτεμβρίου.

Το tracklist του «Montero»

1. «Montero (Call Me by Your Name)»

2. «Dead Right Now»

3. «Industry Baby» (ft. Jack Harlow)

4. «That’s What I Want»

5. «The Art of Realization»

6. «Scoop» (ft. Doja Cat)

7. «One of Me» (ft. Elton John)

8. «Lost in the Citadel»

9. «Dolla Sign Slime» (ft. Megan Thee Stallion)

10. «Tales of Dominica»

11. «Sun Goes Down»

12. «Void»

13. «Don’t Want It»

14. «Life After Salem»

15. «Am I Dreaming» (ft. Miley Cyrus)