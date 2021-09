Ο Lil Nas X κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «Montero»

Ο Lil Nas X είναι ένας pop star του 21ου αιώνα.

Τρία χρόνια μετά το σαρωτικό ντεμπούτο του στη δισκογραφία, ο Lil Nas X κυκλοφορεί επιτέλους το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, με τίτλο «Montero», όπως και το πραγματικό όνομά του.

Το άλμπουμ ξεχειλίζει από εκπλήξεις που αποκαλύπτουν διαρκώς καινούργιες πτυχές του Lil Nas X, προσφέροντας μια ματιά στο μυαλό ενός καλλιτέχνη που δεν φοβάται τον εαυτό του ή τις παρορμήσεις του, ακόμα και εν γνώσει του γεγονότος ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το «Montero» περιέχει 15 τραγούδια, μεταξύ των οποίων το hit single «Montero (Call Me by Your Name)», το οποίο εκτοξεύτηκε στο Νο. 1 του Billboard 100 τον Απρίλιο, χαρίζοντας στον Lil Nas X τη δεύτερη πρωτιά του στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και το «Sun Goes Down» και το «Industry Baby» με τη συμμετοχή του Jack Harlow.

Στο άλμπουμ καλεσμένοι του Lil Nas X είναι επίσης ο Elton John («One Of Me»), η Miley Cyrus («Am I Dreaming»), η Megan Thee Stallion («Dolla Sign Slime») και η Doja Cat («Scoop»).

Ο Lil Nas X, μια από τις πιο σημαντικές φωνές της γενιάς του, διακρίνεται για την εμπειρία του στην κατανόηση των κοινωνικών δικτύων και της νεανικής κουλτούρας, παράλληλα με την ικανότητά να δημιουργεί σπουδαία τραγούδια.

Απέχοντας πολύ από το «Old Town Road», το rap-country τραγούδι που ως ηχογραφήθηκε για 50 δολάρια σε ένα μικρό στούντιο της Ατλάντα και έγινε η επιτυχία με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο No. 1 στην ιστορία του Billboard Hot 100, οι πρόσφατοι στίχοι, τα βίντεο, οι τηλεοπτικές εμφανίσεις και κυρίως οι δημόσιες δηλώσεις του Lil Nas X είναι εκθετικά πιο ειλικρινείς, αυτοβιογραφικές και queer.

Μόνο φέτος, ο Lil Nas X κυκλοφόρησε ένα μουσικό βίντεο στο οποίο χορεύει στην αγκαλιά του Σατανά (για το «Montero (Call Me By Your Name)»), ένα βίντεο με φόντο μια φυλακή στο οποίο ο ίδιος και αρκετοί άνδρες χορευτές εμφανίζονται γυμνοί σε ένα ντους («Industry Baby»), έκανε μια σεξουαλικά φορτισμένη εμφάνιση στο «Saturday Night Live» και φίλησε έναν από τους άνδρες χορευτές του στο στόμα κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στα BET Awards.

Όλα αυτά οδηγούν στο «Montero», το πολυαναμενόμενο πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, το οποίο είναι πολύ πιο προσωπικό από τις προηγούμενες δουλειές τους και έχει εναν αδιαπραγμάτευτο queer χαρακτήρα.

Όσον αφορά τους αστέρες της μουσικής που εκφράζουν συγκρουσιακά τη σεξουαλικότητά τους, πρέπει να ανατρέξει κανείς δεκαετίες πίσω, ακόμη και στον David Bowie, στη Madonna και στους Frankie Goes to Hollywood, για να βρει άλλους καλλιτέχνες που έχουν προχωρήσει τόσο πολύ στη χάραξη ενός δρόμου που θα κάνει την έκφραση της σεξουαλικότητας μία υπόθεση λιγότερο δύσκολη για τους υπόλοιπους καλλιτέχνες και λιγότερο σκανδαλώδη για το κοινό.

Όπως πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα της δικής του ηλικιακής ομάδας, που είδαν τον κόσμο να σταματάει ακριβώς τη στιγμή που υποτίθεται ότι θα άρχιζε η ζωή τους, ο Lil Nas X βγήκε από το lockdown σημαδεμένος, αλλαγμένος και με μια αγέρωχη αποφασιστικότητα.

Έχοντας μεγαλώσει μέσα στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα, τα χειρίζεται με ευχέρεια, είναι ευέλικτος με τα μουσικά είδη και στα φύλα και σκληραγωγημένος από το παγκόσμιο lockdown.

Με το «Montero» δεν κατατροπώνει απλά τους επικριτές του, αλλά τους αντιμετωπίζει κατά πρόσωπο, προωθώντας τις πεποιθήσεις του με έναν σπάνιο συνδυασμό αυθάδειας, ωμότητας και ευφυΐας.

Ο Lil Nas X είναι αναμφίβολα ένας pop star του 21ου αιώνα και το «Montero», το οποίο κυκλοφορεί από την Columbia Records / Sony Music, είναι ένας εντυπωσιακός θρίαμβος που όχι μόνο υποδεικνύει ποιος είναι σήμερα, αλλά δείχνει επίσης και τις άπειρες προοπτικές για την εξέλιξή του.

