Ο Lil Nas X είναι το πρόσωπο των τελευταίων μηνών χάρη στην αδιάκοπη επιτυχία του τραγουδιού «Old Town Road». Τις τελευταίες ώρες ο Αμερικανός βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης για έναν ακόμη λόγο, καθώς αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του.

Το βράδυ της Κυριακής 30 Ιουνίου, την τελευταία ημέρα του Μήνα Υπερηφάνειας, ο Lil Nas X πραγματοποίησε μία σειρά αναρτήσεων στο Twitter μέσα από τις οποίες αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην σεξουαλική ταυτότητά του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι ομοφυλόφιλος.

«Μερικοί από εσάς το γνωρίζετε ήδη, μερικούς δεν σας νοιάζει και μερικοί δεν θα ασχοληθείτε άλλο μαζί μου», έγραψε. «Αλλά πριν τελειώσει αυτός ο μήνας θέλω να ακούσετε προσεκτικά το τραγούδι “C7osure”», επισήμανε.

Το «C7osure» είναι ένα από τα τραγούδια που συμπεριλαμβάνονται στο νέο EP με τίτλο «7» του Lil Nas X, το οποίο κυκλοφόρησε ψηφιακά στις 21 Ιουνίου.

Ο ράπερ συνόδευσε το συγκεκριμένο μήνυμα με ένα animated video του τραγουδιού στο οποίο αναφέρθηκε.

some of y’all already know, some of y’all don’t care, some of y’all not gone fwm no more. but before this month ends i want y’all to listen closely to c7osure. 🌈🤩✨ pic.twitter.com/O9krBLllqQ

— nope (@LilNasX) June 30, 2019