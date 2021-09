Στον Lil Nas X το κορυφαίο βραβείο των MTV VMA 2021 για το «Βίντεο της Χρονιάς»

Ο Lil Nas X ήταν ένας από τους μεγάλους νικητές των MTV VMA 2021.

Ο Lil Nas X κέρδισε το βραβείο για το «Βίντεο της Χρονιάς» στα MTV Video Music Awards 2021.

Ο 22χρονος ράπερ απέσπασε την κορυφαία διάκριση της διοργάνωσης με το φλογερό και χωρίς διάθεση απολογίας queer μουσικό βίντεο για την επιτυχία του «Montero (Call Me By Your Name)».

Ο ανταγωνισμός στην κατηγορία ήταν σκληρός, καθώς το βραβείο για το «Βίντεο της Χρονιάς» διεκδικούσαν επίσης η Cardi B και η Megan Thee Stallion με το «WAP», η Doja Cat και η SZA με το «Kiss Me More», ο The Weeknd με το «Save Your Tears», ο DJ Khaled και ο Drake με το «Popstar» και ο Ed Sheeran με το «Bad Habits».

«Πρώτον, θέλω να πω ευχαριστώ στην ατζέντα των ομοφυλόφιλων. Πάμε, gay ατζέντα! Σας αγαπώ τόσο πολύ. Δεν θα το θεωρήσω αυτό δεδομένο», είπε στη σύντομη ευχαριστήρια ομιλία του ο Lil Nas X, ο οποίος ανέβηκε χορεύοντας στο σκηνή των βραβείων.

Το σχόλιο του Lil Nas X αναφερόταν στις έντονες αντιδράσεις που δέχτηκε ο hitmaker του «Old Town Road» μετά την κυκλοφορία του επικού μουσικού βίντεο για το «Montero (Call Me By Your Name)», στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει για χάρη του Σατανά σε έναν στύλο για στριπτίζ.

Τα MTV Video Music Awards 2021 ήταν πραγματικά μια αξέχαστη βραδιά για τον Lil Nas X.

Νωρίτερα στην τελετή απονομής, ο Αμερικανός ράπερ έστησε στη σκηνή των βραβείων την «Κρατική Φυλακή Montero» για να τραγουδήσει ένα mash-up του «Montero (Call Me By Your Name)» και του «Industry Baby», της συνεργασίας του με τον συνάδελφό του ράπερ Jack Harlow.

Το «Βίντεο της Χρονιάς» δεν ήταν το μόνο βραβείο που έλαβε ο Lil Nas X στα MTV Video Music Awards 2021, καθώς επικράτησε επίσης στην κατηγορία της Καλύτερης Σκηνοθεσίας και των Καλύτερων Οπτικών Εφέ με το «Montero (Call Me By Your Name)».

Με τα τρία βραβεία που συγκέντρωσε, ο Lil Nas X ήταν μαζί με την Olivia Rodrigo και τους BTS ανάμεσα στους τρεις μεγάλους νικητές των MTV Video Music Awards 2021.