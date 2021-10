Lil Nas X και Jack Harlow κατακτούν με το «Industry Baby» το No. 1 του Billboard Hot 100

Ακόμα μία πρωτιά προσθέτει στο ενεργητικό του ο Lil Nas X.

Το «Industry Baby» του Lil Nas X και του Jack Harlow ανεβαίνει στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 μετά από εβδομάδες παραμονής στο Νο. 2 της κατάταξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό είναι το τρίτο τραγούδι του Lil Nas X που κατακτά την κορυφή του Hot 100 και το πρώτο του Jack Harlow, ενώ αποτελεί την πέμπτη πρωτιά στην καριέρα του Kanye West, ο οποίος έχει συνεισφέρει στη δημιουργία και στην παραγωγή του «Industry Baby».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της MRC Data, το «Industry Baby», το οποίο κυκλοφόρησε από την Columbia Records / Sony Music, κατέγραψε στις Ηνωμένες Πολιτείες την τελευταία εβδομάδα 23,2 εκατομμύρια streams (μείωση 1% σε σχέση με την προτελευταία εβδομάδα) και 34.300 downloads (αύξηση 564%), ενώ προσέγγισε ένα ραδιοφωνικό κοινό 64 εκατομμυρίων.

Την εκτίναξη των πωλήσεών του «Industry Baby» προκάλεσαν δύο νέες εκδόσεις του «Industry Baby», μία εναλλακτική ψηφιακή διασκευή και μία εκτεταμένη μίξη, που διατέθηκαν στα ψηφιακά καταστήματα στην προνομιακή τιμή των 69 σεντς, όπως και η πρωτότυπη εκδοχή του τραγουδιού.

ITS OFFICIAL! INDUSTRY BABY IS THE NUMBER ONE SONG IN THE WORLD!!!!!! 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/ZeMFOoNytG — MONTERO 🦋 (@LilNasX) October 18, 2021

Το «Industry Baby» είναι το τρίτο τραγούδι του Lil Nas X που κυριαρχεί στο No. 1 του Billboard Hot 100.

Το πρώτο του No. 1 ήταν το «Old Town Road», με τη συμμετοχή του Billy Ray Cyrus, το συμπλήρωσε 19 εβδομάδες στην κορυφή, από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο του 2019, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ ρεκόρ για το τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο No. 1, ενώ η δεύτερη πρωτιά του Lil Nas X στο Hot 100 προήλθε από το «Montero (Call Me by Your Name)», το οποίο έκανε ντεμπούτο στην κορυφή της κατάταξης τον Απρίλιο, διατηρώντας τα ηνία για μία μόνο εβδομάδα.

Τόσο το «Montero (Call Me by Your Name)» όσο και το «Industry Baby» συμπεριλαμβάνονται στο πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Lil Nas X, το «Montero», το οποίο κυκλοφόρησε στις 17 Σεπτεμβρίου και έκανε ντεμπούτο στο Νο. 2 του Billboard 200 με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου.

Οι Lil Nas X φαίνεται πως ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποστολή του, καθώς στο «Industry Baby» αναφέρει: «Πρέπει να ολοκληρώσω αυτό το άλμπουμ / Χρειάζομαι ένα – δύο No. 1».

Παράλληλα, το «Industry Baby» είναι το πρώτο τραγούδι του Jack Harlow που καταλαμβάνει την πρώτη θέση του Billboard Hot 100. Η καλύτερη θέση του chart στην οποία είχε βρεθεί προηγουμένως ο 23χρονος Αμερικανός ήταν το Νο. 2 τον Ιούλιο του 2020 με το «Whats Poppin» με τη συμμετοχή των DaBaby, Tory Lanez και Lil Wayne.