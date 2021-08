Ο Lil Nas X ανακοινώνει την ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ «Montero»

«Η δημιουργία αυτού του άλμπουμ ήταν θεραπεία για μένα».

Ο Lil Nas X θα κυκλοφορήσει το πολυαναμενόμενο πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, «Montero», στις 17 Σεπτεμβρίου μέσω της Columbia Records / Sony Music.

Ο ράπερ ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας με ένα ένα teaser, το οποίο περιλαμβάνει ένα απόσπασμα από ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι.

Το «Montero» θα περιέχει, φυσικά, το hit single «Montero (Call Me by Your Name)», το οποίο εκτοξεύτηκε στο Νο. 1 του Billboard 100 τον Απρίλιο, χαρίζοντας στον Lil Nas X τη δεύτερη πρωτιά του μετά το «Old Town Road» που κυριάρχησε στο No. 1 για τον αριθμό – ρεκόρ των 19 εβδομάδων το 2019.

Η Columbia Records δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τους τίτλους των τραγουδιών του «Montero», αν και κατά πάσα πιθανότητα στο άλμπουμ θα περιλαμβάνονται επίσης το «Industry Baby» σε συνεργασία με τον Jack Harlow και το «Sun Goes Down», που κυκλοφόρησαν μετά το «Montero (Call Me by Your Name)».

Το trailer του «Montero» ανοίγει με την «έκτακτη είδηση» ότι ο Lil Nas X έχει αποδράσει από τη φυλακή, δείχνοντας σκηνές από το μουσικό βίντεο «Industry Baby».

«Ο παθητικός ομοφυλόφιλος ράπερ Lil Nas X και ο καυκάσιος φίλος του πραγματοποίησαν απόδραση από τη φυλακή σήμερα το πρωί», αναφέρει ο Lil Nas X στο βίντεο, ενώ υποδύεται ένα δημοσιογράφο που μοιάζει με εξωγήινο. «Αυτό συμβαίνει λίγους μήνες αφότου ο ατάλαντος ομοφυλόφιλος καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης. Οι αστυνομικοί λένε ότι όποιος έρθει σε επαφή με τον παθητικό ομοφυλόφιλο θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με τις αρχές», συνεχίζει.

Είναι προφανές ότι ο Lil Nas X συνεχίζει να παίζει με τη διαμάχη που ξέσπασε μετά την κυκλοφορία του μουσικού βίντεο του «Montero (Call Me By Your Name)» και την εμφάνισή του στα BET Awards 2021, όπου φίλησε επί σκηνής έναν άλλο άνδρα.

«Η δημιουργία αυτού του άλμπουμ ήταν θεραπεία για μένα», αναφέρει σε δήλωσή του ο Lil Nas X.

«Έμαθα να αφήνω την προσπάθεια να ελέγχω την αντίληψη των ανθρώπων για το ποιος είμαι, τι μπορώ να κάνω και πού θα βρεθώ. Συνειδητοποίησα ότι η μόνη γνώμη για μένα που έχει πραγματικά σημασία είναι η δική μου», εξηγεί.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Lil Nas X ορίστηκε επικεφαλής αντίκτυπου στην Taco Bell, στο πλαίσιο μιας συμμαχίας όπου η αλυσίδα γρήγορης εστίασης θα υποστηρίξει την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ με ενέργειες μάρκετινγκ σε όλα τα σημεία πώλησης.

Ο Lil Nas X μίλησε πρόσφατα για τη δημιουργία του άλμπουμ του στη σειρά Kerwin Frost Talks στο YouTube. Κατά τη διάρκεια της ωριαίας συζήτησης, ο ράπερ εξήγησε ότι δεν θέλει να τραβά την προσοχή μόνο για τα μουσικά βίντεό του και τόνισε ότι θέλει να δημιουργήσει μουσική με αντίκτυπο.

«Όλα συνδέονται με έναν μικρό κόσμο. Είναι αρκετά συνεκτικό. Είναι πολύ άμεσο», ανέφερε για το επερχόμενο άλμπουμ.

«Περιγράφω πώς αισθάνομαι για το μέλλον, για αυτό το γεγονός του παρελθόντος, για αυτό το τρέχον πράγμα που συμβαίνει, αυτό το κομμάτι της ερωτικής μου ζωής, αυτό το κομμάτι της οικογένειας, αυτό το κομμάτι της καριέρας μου. Θέλω πραγματικά να αφήσω τους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Montero. Είναι σίγουρα πιο βαθύ, αλλά εξακολουθεί να έχει τις επιτυχίες του», εξήγησε.