Ο Lil Nas X εξηγεί γιατί απέρριψε ρόλο στη σειρά «Euphoria»

Ο Lil Nas X εξηγεί το λόγο για τον οποίο απέρριψε ρόλο στη δημοφιλή σειρά «Euphoria» του HBO.

Ο Lil Nas X έχει ήδη δείξει τις υποκριτικές του ικανότητες στα μουσικά βίντεο για το «Montero (Call My By Your Name)» και το «Industry Baby».

Στη συνέντευξή του για το τεύχος «Young Hollywood» του «Variety» αυτής της εβδομάδας, ο 22χρονος αστέρας της hip-hop αποκαλύπτει ότι σκοπεύει να ακολουθήσει μια ημέρα τα βήματα καλλιτεχνών όπως η Lady Gaga και η Beyoncé πρωταγωνιστώντας σε ταινίες.

«Απολύτως, αυτό θα συμβεί σίγουρα», τόνισε ο Lil Nas X.

Όταν ερωτήθηκε τι είδους υποκριτική οραματίζεται για τον εαυτό του, ο Lil Nas X εξήγησε: «Ειλικρινά, θέλω να ασχοληθώ με πολλά πράγματα, όπως κάνω και στη μουσική», λέει, πριν απαριθμήσει μερικές γνωστές ταινίες διαφόρων ειδών.

«“A Star Is Born”. Ας κάνουμε και ένα “Grown Ups 2”. Ας κάνουμε ένα “Obsessed” με την Beyoncé. Ίσως να διεκδικήσουμε το sequel. Να κάνουμε την gay εκδοχή του “Obsessed”», πρόσθεσε.

Ο Lil Nas X σχεδιάζει επίσης να ασχοληθεί με την τηλεόραση.

«Θα ήθελα να κάνω κάποια πράγματα όπως το “Euphoria”», είπε για την επιτυχημένη σειρά του HBO, η οποία αυτή τη στιγμή γυρίζει τη δεύτερη σεζόν της.

«Στην πραγματικότητα επρόκειτο να εμφανιστώ στο “Euphoria”, αλλά δεν ήθελα να χάσω χρόνο από την ολοκλήρωση του άλμπουμ μου. Θα ήταν σπουδαίο… Στην τρίτη σεζόν λοιπόν», συνέχισε.

«Σίγουρα θέλω να ασχοληθώ με την υποκριτική, αλλά νιώθω ότι πρέπει να τα δώσω όλα και θέλω να επικεντρωθώ στη μουσική προς το παρόν. Θέλω η πρώτη μου ταινία να είναι καταπληκτική», ανέφερε για τις βλέψεις του.

Ο Lil Nas X έχει εκπληκτικές υποκριτικές ικανότητες, όπως αποδεικνύεται από κάθε ρόλο που έχει υποδυθεί στα τελευταία του μουσικά βίντεο. Θα είναι ένας τέλειος συμπρωταγωνιστής για τη Zendaya στο «Euphoria», όταν θα είναι έτοιμος.

Το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Lil Nas X, το οποίο θα έχει τον τίτλο «Montero», αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα αυτό το καλοκαίρι.