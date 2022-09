Lil Nas X: Η φάρσα σε Olivia Rodrigo και Lizzo με το αληθοφανές κέρινο ομοίωμά του

Ο Lil Nas X απέκτησε το δικό του κέρινο ομοίωμα στο Madame Tussauds Hollywood και δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό να μην το χρησιμοποιήσει για να κάνει φάρσα σε αρκετούς διάσημους φίλους του.

Την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, το Madame Tussauds Hollywood παρουσίασε το νέο – και τρομακτικά αληθοφανές – κέρινο ομοίωμα του 23χρονου ράπερ και τραγουδιστή.

Το κέρινο ομοίωμα είναι ντυμένο με τη χρυσή πανοπλία που φόρεσε ο Lil Nas X στο Met Gala του 2021 και η ομοιότητα ήταν ανατριχιαστική, ειδικά όταν ο ράπερ στεκόταν ακριβώς δίπλα του.

Το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων σημείωσε σε ανακοίνωσή του ότι το κέρινο ομοίωμα του Lil Nas X είναι το πρώτο που διαθέτει κοσμήματα δοντιών.

Ο Lil Nas X ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο όπου ο ίδιος, φορώντας ένα μαύρο σύνολο από τεχνητό δέρμα και μία πλατινέ ξανθιά περούκα, ποζάρει δίπλα στο κέρινο ομοίωμά του πριν σκύψει και του δώσει ένα φιλί στα χείλη.

«Ποτέ δεν πίστευα ότι θα είχα τη χαρά να συναντήσω τον εαυτό μου», έγραψε στη λεζάντα. «Η σεξουαλική ένταση ήταν πολύ έντονη για να την αντέξω. Σε ευχαριστώ Madame Tussauds!», πρόσθεσε.

Η γενική διευθύντρια του Madame Tussauds Hollywood, Therese Alvich, χαρακτήρισε τον Lil Nas X σε δήλωσή της «ένα μουσικό, κοινωνικό και fashion icon» και εξέφρασε τον ενθουσιασμό της που θα δει «τους θαυμαστές του να αλληλεπιδρούν με τον πανομοιότυπο δίδυμό του».

Όταν ο Lil Nas X είδε για πρώτη φορά το ομοίωμά του είπε: «Ήξερα ότι θα ήταν καλό, αλλά είναι τρομακτικά εκπληκτικό».

Ο Lil Nas X εκμεταλλεύτηκε αυτήν την εκπληκτική το απίστευτα αληθοφανές κέρινο ομοίωμά του για να κάνει φάρσα μέσω FaceTime σε πολλούς διάσημους συναδέλφους του, μεταξύ των οποίων και η Olivia Rodrigo.

Η 19χρονη pop star οποία απάντησε στην κλήση από το αυτοκίνητο. «Ω, Θεέ μου, γεια!» είπε ενθουσιασμένη, προτού απορήσει γιατί η εικόνα του Lil Nas X έχει παγώσει.

«Συγγνώμη, συγγνώμη, είναι ένα κέρινο ομοίωμα! Μοιάζει τόσο αληθινός, έτσι δεν είναι;» είπε τελικά ο ράπερ για να σπάσει τη σιωπή, με την Olivia Rodrigo να σχολιάζει: «Ω, Θεέ μου! Έλεγα: “Έχει παγώσει;”».

Ο Troye Sivan, ωστόσο, δεν έπεσε στην παγίδα και ρώτησε μετά από μερικά δευτερόλεπτα σιωπής: «Μήπως είναι κέρινο ομοίωμα;», αν και ο Lil Nas X απάντησε γρήγορα: «Δεν ήξερες ότι δεν ήμουν εγώ!».

Η αντίδραση της Lizzo ήταν εξίσου ξεκαρδιστική, καθώς ξέσπασε σε γέλια μόλις ο Lil Nas X της αποκάλυψε την αλήθεια.

«Νόμιζα ότι ήσουν εσύ. Έλεγα: “Γιατί φοράς τα ρούχα σου από το Met Gala;”», είπε η τραγουδίστρια.

Παρακολουθήστε τον Lil Nas X να κάνει φάρσα στους διάσημους φίλους του παρακάτω.

me facetiming friends as my wax figure lmao pic.twitter.com/e8y7aHsJbP

— SAFFA (@LilNasX) September 20, 2022