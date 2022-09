Ο Lil Nas X έστειλε δωρεάν πίτσα σε θρησκευτική ομάδα που διαδήλωνε έξω από συναυλία του

Ο Lil Nas X εφάρμοσε στην πράξη το «αγαπάτε αλλήλους».

Ο Lil Nas X γνωρίζει πολύ καλά πώς να προσελκύει την προσοχή, από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στο κόκκινο χαλί μέχρι το διαβολικό μουσικό βίντεο για το «Montero (Call Me By Your Name)», το οποίο προκάλεσε την οργή των συντηρητικών μέσων ενημέρωσης.

Δεν αποτελεί, λοιπόν, ίσως έκπληξη το γεγονός ότι μια θρησκευτική ομάδα εμφανίστηκε έξω από τη συναυλία του στο MGM Music Hall at Fenway στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης το βράδυ της Κυριακής 18 Σεπτεμβρίου για να διαμαρτυρηθεί.

Ο Lil Nas X, ειδικός στο να αφοπλίζει όσους τον επικρίνουν ή εκτοξεύουν μίσος προς το πρόσωπό του, αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τη στιγμή με μια ευγενική χειρονομία.

Αναδημοσιεύοντας ένα βίντεο με τους διαδηλωτές στο Twitter, έγραψε: «Μόλις είπα στην ομάδα μου να τους στείλει πίτσα, αυτή είναι πραγματικά καλή διαφήμιση!».

just told my team to send them pizza, this is really good promo! https://t.co/ZUyh9peQuG — SAFFA (@LilNasX) September 19, 2022

Και ενώ ο Lil Nas X ήταν σαφώς διατεθειμένος να γυρίσει και το άλλο μάγουλο, λίγο αργότερα προέβη σε μία πολύ σημαντική ενημέρωση σχετικά με την γενναία προσπάθειά του να γεφυρώσει το χάσμα με τους διαδηλωτές.

Ο Lil Nas X δημοσίευσε άλλο ένα βίντεο με τους συνεργάτες τους να παραδίδουν δωρεάν πίτσα στην ομάδα, η οποία αρνήθηκε την προσφορά. «Σας ευχαριστούμε, το εκτιμούμε, αλλά όχι ευχαριστούμε», ανέφερε ένας από τους διαδηλωτές.

Στα μισά βίντεο, η κάμερα επιβραδύνει και εστιάζει σε έναν από τους διαδηλωτές που φοράει ένα μπλουζάκι με το όνομα της θρησκευτικής οργάνωσης «Christ’s Forgiveness Ministries Revival» (Αναβίωση των υπηρεσιών συγχώρεσης του Χριστού), ενώ ακούγεται στο φόντο το «Mystery of Love» του Sufjan Stevens.

Ο Lil Nas X έγραψε στη λεζάντα του βίντεο: «Ενημέρωση: δεν ήθελαν την πίτσα αλλά κατά λάθος ερωτεύτηκα έναν από τους ομοφοβικούς διαδηλωτές».

«Μπορείς να τον αλλάξεις», απάντησε ένας από τους ακόλουθούς του. «Δείχνει να νιώθει άβολα γιατί ξέρει ότι θα έπρεπε να είναι στη συναυλία και όχι να διαμαρτύρεται», σχολίασε ένας άλλος.