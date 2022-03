Lil Nas X: Το δεύτερο άλμπουμ του είναι «σχεδόν έτοιμο» – Προαναγγέλλει νέα τραγούδια

Μετά από μία απουσία τριών μηνών από το Twitter και το Instagram, ο Lil Nas X ξάφνιασε τους αφοσιωμένους θαυμαστές του όταν επιτέλους άρχισε να ανεβάζει ξανά tweets από τον λογαριασμό του.

Φυσικά, είχε έτοιμο ένα κατάλληλο αστείο.

«Γιατί ο κόσμος εκπλήσσεται που έλειπα τόσο καιρό; Πραγματικά δεν έχετε ακούσει ποτέ για την άδεια μητρότητας;» έγραψε ο 22χρονος καλλιτέχνης, αναφερόμενος στο αστείο ότι γέννησε το μωρό του – το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του – «Montero» τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. (Το «Montero» είναι τώρα 6 μηνών).

why are people surprised i’ve been away for so long? have y’all really never heard of maternity leave?

— MONTERO 🦋 (@LilNasX) March 16, 2022