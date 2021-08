Ο Lil Nas X προτιμά να μην μιλά για την ομοφοβία στη rap: «Είναι περισσότερο για τη δική μου ασφάλεια»

Ο Lil Nas X δήλωσε ότι τον κυνήγησαν και τον παρενόχλησαν μετά την κυκλοφορία του μουσικού βίντεο για το «Montero».

Ο Lil Nas X δεν φοβάται να είναι ο εαυτός του και υπερήφανος για τη σεξουαλική ταυτότητά του σε μουσικά βίντεο όπως για το τραγούδια «Industry Baby» και «Montero (Call Me By Your Name)», καθώς και στην εμφάνισή του στο BET Awards 2021, η οποία περιλάμβανε ένα φιλί μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Αλλά ως ένας από τους μοναδικούς ανοιχτά LGBTQ καλλιτέχνες της rap, λέει στο «Variety» ότι η απόφασή του να είναι αυθεντικός μπορεί να οδηγήσει μερικές φορές σε τρομακτικές αντιδράσεις.

«Η ειλικρινής αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω για πολλή από την ομοφοβία μέσα στη rao, επειδή νιώθω ότι πρόκειται για ένα πολύ επικίνδυνο πεδίο παιχνιδιού», είπε στο περιοδικό όταν ρωτήθηκε για τις ομοφοβικές δηλώσεις από διάφορους συναδέλφους του ράπερ τον τελευταίο καιρό, συμπεριλαμβανομένων του DaBaby, ο οποίος απομακρύνθηκε από πλήθος μουσικών φεστιβάλ και βλέπει την καριέρα του να ακολουθεί ελεύθερη πτώση.

«Είναι περισσότερο για τη δική μου ασφάλεια παρά για οτιδήποτε άλλο», σημείωσε ο Lil Nas X.

Ερωτηθείς αν το μένος κατά της ομοφυλοφιλίας τον έχει κάνει να αισθάνεται ανασφαλής, ο Nas X είπε «απολύτως», προσθέτοντας ότι μετά την κυκλοφορία του μουσικό βίντεο για το «Montero», στο οποίο τον βλέπουμε να χορεύει για χάρη του Σατανά, υπήρξε «κυριολεκτικά κάποιος που με κυνήγησε πίσω από το αυτοκίνητό μου λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του βίντεο, φωνάζοντας “άντε γ****ου” ή κάτι τέτοιο και τότε ήταν που προσέλαβα άνδρες ασφαλείας».

Ο 22χρονος καλλιτέχνης δεν ξέρει με βεβαιότητα αν το βίντεο αποτέλεσε αιτία για να τον κυνηγήσει ο άγνωστος άνδρας, αλλά ένιωσε ότι «δεν θα μπορούσε να είναι σύμπτωση».

Ο Jack Harlow, ο οποίος συμμετέχει στο πρόσφατο single «Industry Baby» του Lil Nas X επαίνεσε τον ράπερ που «έδωσε φωνή σε πολλούς ανθρώπους και παιδιά».

«Νομίζω ότι η κοινότητα που εκπροσωπεί θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιον που πετυχαίνει σε ένα mainstream επίπεδο, όπου μπορεί να αισθανθεί ότι “μπορείς να γίνεις Νο. 1, μπορείς να γίνεις ο καλύτερος”. Αναγνωρίζω πραγματικά αυτό που κάνει και τον θαυμάζω. Τον θαύμαζα πολύ πριν συναντηθούμε», ανέφερε ο Jack Harlow.

Ο Lil Nas X πήρε επίσης τα εύσημα από το pop είδωλο Elton John, ο οποίος χαρακτήρισε τον ράπερ «τολμηρό και γενναίο προβοκάτορα που κάνει εκπληκτική και εμπνευσμένη μουσική».

«Ξεπερνά τα όρια της urban μουσικής αγκαλιάζοντας ολόψυχα τη σεξουαλικότητά του και προβάλλοντας αυτή τη γιορτή οπτικά στον κόσμο», πρόσθεσε, σημειώνοντας επίσης ότι υπάρχει ιστορικά «πολλή ομοφοβία» στη hip-hop.

Μετά την επιτυχία του «Old Town Road» το 2019, που έσπασε ρεκόρ, ο Lil Nas X δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια του lockdown για την πανδημία του COVID-19 πέρασε το χρόνο «κάνοντας μουσική και κλαίγοντας», ενώ δεν έβγαινε από το σπίτι του για τον πρώτο μήνα και στη συνέχεια ήταν «υπερβολικά επικριτικός» για όλη τη μουσική που έκανε.

Παραδέχτηκε επίσης ότι άφηνε όλο το διαδικτυακό μίσος να τον πείσει ότι είχε ήδη τελειώσει η καριέρα του που μόλις είχε ξεκινήσει.

Μετά ήρθε το 2021 με το viral «Montero» και το πολυσυζητημένο «Industry Baby» και την υπόσχεση ότι το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, που θα ονομάζεται επίσης «Montero», θα κυκλοφορήσει πριν το τέλος του καλοκαιριού. Ο Lil Nas X έχει πει ότι το άλμπουμ κυκλοφορία θα είναι «πολύ πιο προσωπικό» από τα τραγούδια που κυκλοφόρησε πριν την πανδημία και «πιο συνεκτικό» από το EP «7» του 2019.

«Ειλικρινά, πιστεύω ότι η πανδημία με βοήθησε να ξεφύγω από την ιδέα του να προσπαθώ να αρέσω σε όλους και την ιδέα του: “Είναι ένας ωραίος gay, είναι ένας αποδεκτός gay”», δήλωσε ο Lil Nas X στο «Variety»

«Συνήθιζα να βλέπω τέτοια πράγματα ως κομπλιμέντο, αλλά δεν είναι. Σημαίνει απλώς ότι είσαι ένας άνθρωπος που ικανοποιεί τον κόσμο και ποτέ δεν γίνεσαι θρύλος. Ήθελα να είμαι ακόμα πιο αυθεντικός στη μουσική μου και να αφήσω τους ανθρώπους να μπουν στη ζωή μου. Είμαι πολύ πιο σίγουρος τώρα, στη μουσική μου, στον εαυτό μου, στη σεξουαλικότητά μου, στα πράγματα που πιστεύω ότι υποστηρίζω», εξήγησε.