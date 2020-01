Lil Nas X και Billy Ray Cyrus ένωσαν δυνάμεις με τους BTS στη σκηνή των Grammy 2020

Ο ράπερ Lil Nas X επιστράτευσε μεγάλα ονόματα για να τον βοηθήσουν στη σκηνή της τελετής απονομής των Βραβείων Grammy 2020.

Ο Αμερικανός ράπερ ήταν υποψήφιος για έξι βραβεία τη φετινή χρονιά, υποψηφιότητες που έλαβε για τη σπουδαία επιτυχία του τραγουδιού «Old Town Road» στο οποίο συνεργάστηκε με τον Billy Ray Cyrus.

Ο Lil Nas X και ο Billy Ray Cyrus κέρδισαν τελικά με το «Old Town Road» δύο βραβεία, για την Καλύτερη Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ και για το Καλύτερο Music Video.

Ο 20χρονος Lil Nas X ερμήνευσε στη σκηνή των Grammy το «Old Town Road» μαζί με τους διάσημους φίλους του, τους BTS, τον Mason Ramsey, τον Diplo, τον Young Thug, τον Nas και φυσικά τον Billy Ray Cyrus.

Οι θαυμαστές και θαυμάστριες των superstars από τη Νότια Κορέα εξέφρασαν ενθουσιασμό για τη συνεργασία και κυρίως για το γεγονός ότι οι BTS έγιναν η πρώτη K-pop μπάντα που ανέβηκε και τραγούδησε σε τελετή απονομής των Βραβείων Grammy.

Οι θεατές επίσης επικρότησαν με σχόλιά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη συμμετοχή του Nas.

Ο Lil Nas X απέτισε φόρο τιμής στον Kobe Bryant φορώντας την αθλητική φανέλα του στη σκηνή του Staples Center στο Λος Άντζελες, καθώς ο μύθος των LA Lakers και η 13χρονη κόρη του σκοτώθηκαν σε συντριβή ελικοπτέρου στο Καλαμπάσας στην Καλιφόρνια λίγες μόνο ώρες πριν την τελετή απονομής των Βραβείων Grammy 2020.

