Lil Nas X: Η απογοήτευσή του για τα BET Awards – Τον αγνόησαν για δεύτερη χρονιά

Ο Lil Nas X θεωρεί ότι έπρεπε να ήταν υποψήφιος στα BET Awards.

Μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα BET Awards του 2022 την Τετάρτη, ο Lil Nas X χρησιμοποίησε το Twitter για να εκφράσει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι τα βραβεία τον αγνοούν για δεύτερη χρονιά και μάλιστα την πρώτη μέρα του Μήνα Υπερηφάνειας.

Σε μία σειρά από tweets που έχουν διαγραφεί, ο Lil Nas X επιτέθηκε εναντίον των BET Awards που τον άφησαν εκτός των υποψηφιοτήτων παρά την επιτυχία του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ του «Montero», το οποίο περιείχε επίσης τα hit singles «Montero (Call Me by Your Name)» και «Industry Baby» με τη συμμετοχή του Jack Harlow.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το «Montero» ήταν υποψήφιο για πέντε βραβεία Grammy φέτος.

«Σας ευχαριστώ BET Awards. Και πάλι ένα εξαιρετικό μηδέν στις υποψηφιότητες», έγραψε ο 23χρονος ράπερ, προσθέτοντας ειρωνικά: «Μαύρη αριστεία».

Ο Lil Nas X απάντησε επιπλέον σε έναν χρήστη του Twitter που υποστήριξε ότι δεν είχε στο πρόσφατο ενεργητικό του κάποια κυκλοφορία που θα ήταν άξια για μία υποψηφιότητα.

«Δεν ξέρω, ίσως τρία από τα μεγαλύτερα τραγούδια της περασμένης χρονιάς και ένα άλμπουμ που έχει αναγνωριστεί από τους κριτικούς. Νιώθω ότι αυτό θα έπρεπε να με έχει βοηθήσει λίγο», σχολίασε ο ράπερ.

Άλλοι ισχυρίστηκαν ότι τα τελευταία τραγούδια του Lil Nas X ήταν μακριά από το hip-hop και δεν ταίριαζαν με το ύφος των ΒΕΤ Awards, με τον ράπερ να απαντά: «Έχουν pop κατηγορία».

Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, ο Lil Nas X υποστήριξε ότι το ζήτημα δεν αφορά τις υποψηφιότητες: «Απλά νιώθω ότι οι μαύροι ομοφυλόφιλοι πρέπει να παλέψουν για να τους δουν σε αυτόν τον κόσμο και ακόμα και όταν φτάνουμε στην κορυφή, προσπαθούν να προσποιηθούν ότι είμαστε αόρατοι», τόνισε.

Ο Lil Nas X ήταν υποψήφιος για το βραβείο του Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη στα BET Awards του 2020, ωστόσο νικητής στη συγκεκριμένη κατηγορία αναδείχθηκε εκείνη τη χρονιά ο Roddy Ricch.

Η Doja Cat προηγείται στις υποψηφιότητες των BET Awards 2022, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 26 Ιουνίου στο «Microsoft Theater» του Λος Άντζελες, ενώ στους κορυφαίους υποψηφίους συγκαταλέγονται ακόμη οι Drake, Ari Lennox, Silk Sonic και Kendrick Lamar.