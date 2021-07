Ο Lil Nas X απαντά στις αντιδράσεις για το video του «Industry Baby»: «Μισείτε τους gay ανθρώπους»

«Δεν με συμπαθείτε γιατί αγκαλιάζω τη σεξουαλικότητά μου αντί να την κρύβω».

Ο Lil Nas X δεν φοβάται να απαντήσει στα ομοφοβικά σχόλια για το music video του νέου τραγουδιού του «Industry Baby».

Όπως και με την υποδοχή του video για το «Montero (Call Me By Your Name)», ο 22χρονος καλλιτέχνης δέχθηκε κριτική για το γεγονός ότι ήταν πολύ «σεξουαλικός» και ότι προωθεί μια «ατζέντα».

Ο Lil Nas X απάντησε σε πολλούς χρήστες στο Twitter που ισχυρίστηκαν ότι χρησιμοποιήσει το video του «Industry Baby» για να «διαφθείρει τα παιδιά» και να επιτεθεί στην αρρενωπότητα των Μαύρων.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καμία επίθεση. Βλέπετε τη θηλυκότητα ως αδυναμία. Δεν σας αρέσουν οι ομοφυλόφιλοι Μαύροι γιατί φοβάστε οι Μαύροι, στο σύνολό τους, να θεωρηθούν αδύναμοι. Είσαι προσκολλημένος στην αρρενωπότητά σου γιατί χωρίς αυτήν δεν έχεις τίποτα άλλο για τον εαυτό σου», έγραψε σε έναν χρήστη του Twitter.

Ένας άλλος χρήστης ισχυρίστηκε – σε ένα tweet που έκτοτε έχει διαγραφεί – ότι ο Lil Nas X πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα των παλαιότερων queer καλλιτεχνών που ήταν «της παλαιάς σχολής» και λιγότερο ανοιχτοί για τη σεξουαλικότητά τους.

Σημειώνοντας ότι αυτοί οι καλλιτέχνες αναγκάστηκαν να κρύψουν τη σεξουαλικότητά τους, ο Lil Nas X έγραψε: «Φαίνεται ότι σέβεστε τους gay καλλιτέχνες μόνο όταν το gay μέρος είναι κρυμμένο. Δεν με συμπαθείτε γιατί αγκαλιάζω τη σεξουαλικότητά μου αντί να την κρύβω».

Ο Lil Nas X απάντησε επίσης σε ένα ιδιαίτερα θλιβερό σχόλιο στο Twitter που ισχυρίστηκε ότι ο ράπερ «δεν αγωνίζεται για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων» και τον κατηγόρησε ότι «προωθεί τη σεξουαλική ανευθυνότητα που κάνει τους νέους να πεθάνουν από το AIDS».

«Το να είσαι ομοφυλόφιλος είναι ένα πράγμα, αλλά το να είσαι υπερμεταδότης είναι ένα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα υγιές ή χρήσιμο σε αυτό το βίντεο. Ειδικά για τα παιδιά», ανέφερε το tweet.

«Μένετε όλοι σιωπηλοί όταν ένας rap καλλιτέχνης αναφέρει σε ολόκληρο το μουσικό κατάλογό του ότι κοιμάται με πολλές γυναίκες», έγραψε ο Lil Nas X, υπερασπιζόμενος το «Industry Baby» και το music video του.

«Αλλά όταν κάνω οτιδήποτε ελάχιστα σεξουαλικό, είμαι “σεξουαλικά ανεύθυνος” και “προκαλώ το θάνατο περισσότερων αντρών από το AIDS”. Μισείς όλους τους gay ανθρώπους και μην το κρύβεις», πρόσθεσε.