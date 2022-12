Ο Lil Baby γιορτάζει την ολοκλήρωση του Μουντιάλ με το video του «The World Is Yours To Take»

Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο soundtrack του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Lil Baby γιορτάζει την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου από την Αργεντινή με το μουσικό βίντεο του «The World Is Yours To Take», το οποίο περιλαμβάνει πλάνα από τα γήπεδα του Κατάρ, σε συνδυασμό με σκηνές από κρίσιμες αγωνιστικές στιγμές της διοργάνωσης.

Το τραγούδι χρησιμοποιεί το ρεφρέν του «Everybody Wants To Rule The World» των Tears for Fears, ενώ και το μουσικό βίντεο για το «The World Is Yours To Take» είναι μία ωδή στο video clip της κλασικής επιτυχίας του 1985, που είχε ως θέμα την έρημο.

Στο βίντεο που σκηνοθέτησε ο Director X, ο Lil Baby εμφανίζεται να κινείται με ταχύτητα με μία βάρκα, να διασχίζει την έρημο, να διασκεδάζει στην παραλία, να επισκέπτεται τα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ και να δίνει ζωντανές παραστάσεις.

Το τραγούδι «The World Is Yours To Take» πραγματεύεται την ανθεκτικότητα, στο γήπεδο και στη ζωή: «Δεν σου δίνουν τον τίτλο, πρέπει να τον πάρεις. Πολλή ενέργεια αναμεμειγμένη με αποφασιστικότητα», ραπάρει ο Lil Baby.

Όταν κυκλοφόρησε το single, ο Lil Baby δήλωσε: «Το νέο μου τραγούδι για το soundtrack του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 είναι πολύ ξεχωριστό για εμένα. Αναφέρεται στη διαδρομή που έχουμε κάνει όλοι μας τα τελευταία χρόνια και γιορτάζει αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει».

«Όταν ξεκίνησα τη μουσική το 2017, έκανα τα πάντα για ένα όνειρο που με έφερε εδώ που είμαι τώρα και αυτό θέλω να νιώσετε όταν θα ακούτε το τραγούδι. Ελπίζω να σας κάνει να νιώσετε σαν να βγαίνετε στο γήπεδο στο Παγκόσμιο Κύπελλο και να προχωρήσετε προς τα δικά σας όνειρα, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό για εσάς», πρόσθεσε.

Στο βίντεο του «The World Is Yours To Take» εμφανίζονται αρκετοί καλλιτέχνες που συμμετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2022 στο Κατάρ, καθώς και ο Αργεντινός ράπερ Paulo Londra και ο Βραζιλιάνος beatmaker Papatinho, οι οποίοι κυκλοφόρησαν πρόσφατα τα δικά τους remixes για το single του Lil Baby.

Περιλαμβάνονται επίσης σκηνές από το τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπως οι πανηγυρισμοί της Αργεντινής μετά την κατάκτηση του τροπαίου και αποσπάσματα από την εμφάνιση του ράπερ στην εκδήλωση της Budweiser στο BUDX της Ντόχα.

Ο Director X κάνει την εμφάνισή του στο τελευταίο λεπτό του music video, το οποίο ολοκληρώνεται με πλάνα από τα παρασκήνια.

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα γράψω ιστορία με την Budweiser και θα κλείσω το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022 με αυτό το αξέχαστο βίντεο. Σε συνεργασία με τον Director X και τους καταπληκτικούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο, γιορτάζουμε τι σημαίνει να ενώνουμε τον κόσμο και να εμπνέουμε τους ανθρώπους να κυνηγήσουν αυτά τα όνειρα», σχολίασε ο Lil Baby.

Το «The World Is Yours To Take» του Lil Baby αποτελεί μέρος του επίσημου soundtrack του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, το οποίο περιλαμβάνει επίσης το «Tukoh Taka» από τον Maluma, τη Nicki Minaj και τη Myriam Fares, το «Arhbo» από τους Ozuna, Gims και Red Oneκαι το «Dreamers» του Jung Kook, ένα τραγούδι που παρουσίασε το μέλος των BTS κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης του φετινού Μουντιάλ, στις 20 Νοεμβρίου.