Ο Liam Payne και ο J Balvin είναι κοντά στο να κυκλοφορήσουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Familiar».

Οι φήμες για μια επικείμενη συνεργασία μεταξύ των δύο καλλιτεχνών κυκλοφορούσαν ήδη για εβδομάδες, αλλά η επιβεβαίωση ήρθε τις τελευταίες ώρες με μια σειρά φωτογραφιών που δημοσιεύθηκαν στα social media που απεικονίζουν τον Liam και τον J Balvin στο set του videoclip που γυρίστηκε στο Μαϊάμι.

Liam Payne and J Balvin recently shot a music video in Miami for their collaboration titled "Familiar" pic.twitter.com/2atyXlJWaE

— Pop Crave (@PopCrave) February 25, 2018