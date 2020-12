Ο Liam Payne σχολιάζει την αποχώρηση της Jesy Nelson από τις Little Mix: «Έφυγε όπως ο Zayn»

«Αυτή τη στιγμή κανείς δεν καταλαβαίνει πραγματικά τι συμβαίνει», ανέφερε ο Liam Payne για την κατάσταση στις Little Mix.

Ο Liam Payne σχολίασε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα την απόφαση της Jesy Nelson να εγκαταλείψει οριστικά τις Little Mix και αναφέρθηκε στην αποχώρηση του Zayn από τους One Direction.

«Κάποιος έφυγε όπως ο Zayn! Ποιος, ξέρετε… Όχι, ας είμαστε σοβαροί γι’ αυτό», είπε ο 27χρονος τραγουδιστής κατά τη διάρκεια ενός live στο TikTok.

«Είναι πάντα λυπηρό σε αυτή τη στιγμή, όταν τα συγκροτήματα βρίσκονται σε κάτι τέτοιο. Και, εννοώ, έχω βρεθεί εκεί ο ίδιος, αισθάνομαι ότι ο Zayn είχε φύγει για τους ίδιους λόγους περίπου, με έναν περίεργο τρόπο», συνέχισε.

«Αλλά, ξέρετε, εύχομαι στην Jesy ό,τι καλύτερο. Εύχομαι στα κορίτσια τα καλύτερα συνεχίζοντας ως τρίο», πρόσθεσε απευθυνόμενος στην Perrie Edward, τη Leigh-Anne Pinnock και την Jade Thirlwall.

«Είναι μια δύσκολη στιγμή. Τις νιώθω γιατί όλοι παρακολουθούν αυτό το μικρό ενυδρείο αυτή τη στιγμή και κανείς δεν καταλαβαίνει πραγματικά τι συμβαίνει ή πώς μοιάζει για μερικούς ανθρώπους. Στέλνω πολλή αγάπη στις Little Mix», ανέφερε ο Liam Payne.

Σε μήνυμα που δημοσίευσε στις 14 Δεκεμβρίου, η Jesy Nelson ανέφερε ως λόγο της αποχώρησής της από τις Little Mix τον αντίκτυπο που είχε στην ψυχική υγεία της η παρουσία της σε ένα συγκρότημα.

Παρόμοιο λόγο είχε επικαλεστεί και ο Zayn Malik για την αποχώρησή του από τους One Direction τον Μάρτιο του 2015, δύο μήνες μετά την έναρξη της περιοδείας «On the Road Again Tour» του boy band.

Συμπτωματικά, ο Zayn ήταν αρραβωνιασμένος εκείνη την περίοδο με την Perrie Edwards των Little Mix, αν και το ζευγάρι χώρισε αρκετούς μήνες αργότερα.