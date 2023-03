Ο Liam Payne στήριξε τον Louis Tomlinson στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «All Of Those Voices»

Η δημόσια συνάντηση των δύο μελών των One Direction.

Ο Liam Payne ήθελε αρχικά να κάνει έκπληξη στον συνεργάτη του στους One Direction, Louis Tomlinson, στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του «All Of Those Voices» στο Λονδίνο, αλλά δεν ήταν σίγουρος πώς θα κατάφερνε να περάσει μέσα στον κινηματογράφο χωρίς πρώτα να του τηλεφωνήσει πρώτα για να τα κανονίσει όλα.

Και ακόμη και τότε, ο Louis Tomlinson δεν περίμενε ότι ο Liam Payne θα εμφανιζόταν.

«Σημαίνει πολλά για εμένα. Στην πραγματικότητα δεν περίμενα να έρθει, αλλά μου είπε πριν από μερικές ημέρες ότι θα έρθει, οπότε πραγματικά είναι τιμή και απόδειξη για εκείνον ως άνθρωπο, σίγουρα», δήλωσε ο Louis Tomlinson στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης.

Αλλά για τον Liam Payne, το γεγονός ότι έδωσε το παρών στην πρεμιέρα του Louis Tomlinson ήταν μια απλή πράξη ανταπόδοσης της υποστήριξης που του είχε προσφέρει.

«Όλα τα αγόρια ήταν εκεί για εμένα. Πέρασα μια σκοτεινή περίοδο στη ζωή μου. Ειλικρινά, δεν θα ήμουν εδώ χωρίς τα αγόρια», ανέφερε ο Liam Payne για τους συνεργάτες του στους One Direction.

«Θα είναι ένα ωραίο ταξίδι στις αναμνήσεις. Ακόμα και η παρουσία μας εδώ είναι τόσο νοσταλγική», πρόσθεσε.

Το «All Of Those Voices» ακολουθεί τον Louis Tomlinson στην κομβική στιγμή που έπρεπε να μάθει ποιος είναι και τι αξίζει έξω από τους One Direction και περιλαμβάνει παρασκηνιακό υλικό από όλη τη διάρκεια των σχεδόν έξι ετών που ενεργό το συγκρότημα.

Ο Liam Payne συγκινήθηκε βλέποντας αυτές τις στιγμές στην οθόνη από μια διαφορετική οπτική γωνία και έγραψε στο Instagram ένα εκτενές μήνυμα που απευθυνόταν στον Louis Tomlinson για να του εκφράσει τη στήριξή του.

«Το γεγονός ότι είδα τον κόσμο μέσα από τα μάτια σου χθες το βράδυ ήταν το πιο όμορφο πράγμα που έχω ζήσει», έγραψε.

«Ήσουν ήδη φίλος και αδελφός μου, αλλά το γεγονός ότι είδα μέσα από αυτό το παράθυρο τον κόσμο και το μυαλό σου, απλά αυξάνει αυτόν τον σεβασμό που έχω για εσένα. Τι έχεις αντιμετωπίσει και πώς τα κράτησες όλα μέσα σου!», πρόσθεσε.

Ο Liam Payne δήλωσε στη συνέχεια μετανιωμένος που δεν βρέθηκε στο πλευρό του Louis Tomlinson όσο θα ήθελε τα προηγούμενα χρόνια και υποσχέθηκε ότι αυτό πρόκειται να αλλάξει.

«Λυπάμαι πολύ που δεν ήμουν εντελώς ο εαυτός μου και δεν έκανα κάτι καλύτερο για εσένα, ντρέπομαι εκείνες τις στιγμές που δεν ήμουν τόσο καλός φίλος όσο ήσουν εσύ για εμένα, τουλάχιστον έχω χρόνο τώρα και είμαι πάλι ο εαυτός μου οπότε θα προσπαθήσω να επανορθώσω», σημείωσε.

«Είμαι συναισθηματικά εξαντλημένος που παρακολούθησα την ταινία και το έκανα μόνο μιάμιση ώρα, εσύ το έζησες και είμαι τόσο υπερήφανος για το γεγονός ότι το έκανες όχι μόνο με καταπληκτική μουσική αλλά και με πάθος και θέληση να σηκώνεσαι από το καναβάτσο κάθε φορά που η ζωή σε χτυπούσε και να αντιστέκεσαι», ανέφερε.,

«Είμαι τόσο ευγνώμων που σε έχω στη ζωή μου φίλε νιώθω τόσο τυχερός και ξέρω ότι το ξέρεις αυτό αλλά ήσουν μέρος μιας μικρής ομάδας ανθρώπων που κυριολεκτικά μου έσωσε τη ζωή, με έβγαλες από κάτι τόσο σκοτεινό που δεν το μοιράστηκα ποτέ αλλά η προσέγγισή σου είναι κάτι που θαυμάζω και επιδιώκω ώστε να μπορέσω μια ημέρα να κάνω το ίδιο», κατέληξε ο Liam Payne.

Το ντοκιμαντέρ «All Of Those Voices» του Louis Tomlinson θα προβληθεί στους ελληνικούς κινηματογράφους για μία και μόνο βραδιά στις 22 Μαρτίου.