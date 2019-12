Ο Liam Payne κυκλοφορεί το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του – «LP1»

Ο Liam Payne μοιράζεται το νέο άλμπουμ του.

Ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Liam Payne με τίτλο «LP1» κυκλοφορεί από την Capitol Records / Universal Music.

Το άλμπουμ είναι διαθέσιμο σε CD, βινύλιο και σε ψηφιακή μορφή και περιέχει όλα τα hit singles του Liam, όπως το «Strip That Down» feat. Quavo, το «Polaroid» με τον Jonas Blue και τη Lennon Stella, το «Bedroom Floor», το «Get Low», το «Familiar με τον J Balvin», καθώς και ολοκαίνουργιο υλικό, όπως το single «Stack It Up» με τη συμμετοχή του A Boogie wit da Hoodie.

Στο «LP1» συμπεριλαμβάνεται επίσης το ντουέτο του Liam Payne με τη Rita Ora στο τραγούδι «For You» από το soundtrack της ταινίας «Fifty Shades Freed».

Έκπληξη αποτελεί το «All I Want (For Christmas)», το πρώτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι του 26χρονου Βρετανού, του οποίου το music video αποκαλύφθηκε πρόσφατα.

Παράλληλα με το άλμπουμ, ο Liam Payne κυκλοφορεί το video clip για τη συνεργασία τους με τους Cheat Codes στο τραγούδι «Live Forever».

Τα γυρίσματα έγιναν στη Νήσο Γουάιτ του Ηνωμένου Βασιλείου και πρωταγωνιστούν τόσο το πρώην μέλος των One Direction όσο και αμερικανικό τρίο παραγωγών.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που κυκλοφορώ το debut album μου αυτό το Δεκέμβριο! Έζησα πολλές εκπληκτικές εμπειρίες τα τελευταία χρόνια, τις οποίες έχω χρησιμοποιήσει ως έμπνευση γι’ αυτό το δίσκο», λέει ο Liam Payne.

«Είναι πραγματικά μία δουλειά που έχω κάνει από μεράκι. Συνεργάστηκα στο στούντιο με απίστευτα ταλαντούχους ανθρώπους για να δημιουργήσω ένα άλμπουμ που με αντιπροσωπεύει αληθινά, κάτι για το οποίο είμαι υπερήφανος. Η υποστήριξή σας σημαίνει τα πάντα για εμένα. Ανυπομονώ να το ακούσετε όλοι σας», προσθέτει.

Το «LP1» ηχογραφήθηκε σε διάφορες τοποθεσίες στον πλανήτη, όπως το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες.

Το άλμπουμ αναμειγνύει το χαρακτηριστικό urban pop ήχο του Liam Payne και τραγούδια με μίνιμαλ ενορχηστρώσεις.

Με τις δυνάμεις τους έχουν συνεισφέρει πρωτοκλασάτοι δημιουργοί και παραγωγοί όπως οι Ed Sheeran, Ryan Tedder, Zedd, Jonas Blue, Steve Mac, Joe London και The Monsters and the Strangerz.

Το tracklist του «LP1»

1. Stack It Up (feat. A Boogie Wit da Hoodie)

2. Remember

3. Heart Meet Break

4. Hips Don’t Lie

5. Tell Your Friends

6. Say It All

7. Rude Hours

8. Live Forever (με τους Cheat Codes)

9. Weekend

10. Both Ways

11. Strip That Down (feat. Quavo)

12. For You (Fifty Shades Freed) (με τη Rita Ora)

13. Familiar (με τον J Balvin)

14. Polaroid (με τους Jonas Blue & Lennon Stella)

15. Get Low (με τον Zedd)

16. Bedroom Floor