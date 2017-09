Ο Liam Payne είναι έτοιμος να μοιραστεί το δεύτερο προσωπικό τραγούδι του.

Ο 24χρονος τραγουδιστής προχωρά ένα βήμα πιο κοντά στον παρθενικό ολοκληρωμένο δίσκο του, ακολουθώντας και εκείνος τον ίδιο δρόμο με τα υπόλοιπα μέλη των One Direction, τα οποία έχουν κυκλοφορήσει ή θα κυκλοφορήσουν τα δικά τους άλμπουμ.

Ανήκοντας στο δυναμικό της Capitol Records, ο Liam Payne πραγματοποίησε ντεμπούτο ως σόλο τραγουδιστής τον προηγούμενο Μάιο με το «Strip That Down» και τη συμμετοχή του Quavo των Migos.

Το τραγούδι, όπου συνείσφερε δημιουργικά ο Ed Sheeran και αναφέρεται στη μουσική «απελευθέρωση» του τραγουδιστή από το δημοφιλές boy band όπου ήταν μέλος, μετρά σχεδόν 329 εκατομμύρια αναπαραγωγές στο Spotify και συνολικά 195 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Επιπλέον, έχει εισέλθει στο Top 10 του αμερικανικού «Billbaord Hot 100» και έχει φτάσει έως την κορυφαία τριάδα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ενδιάμεσα, ο Liam Payne συναντήθηκε δισκογραφικά με τον Zedd και έδωσε τη φωνή του στο «Get Low», για να απλώσουν tropical dance ήχους.

Η επόμενη κυκλοφορία του Βρετανού τραγουδιστή απέχει λιγότερο από ένα μήνα. Το δεύτερο προσωπικό single του Liam Payne έχει τον τίτλο «Bedroom Floor» και θα κυκλοφορήσει στις 20 Οκτωβρίου, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος στο Twitter.

Yep! My new single #BedroomFloor comes out on the 20th October! 👇🏼⏳ https://t.co/ZWEiJm54iU

— Liam (@LiamPayne) September 23, 2017