Το ανανεωμένο «Bedroom Floor» του Liam Payne με την προσθήκη των NSG απέκτησε εικόνα.

Ο Liam Payne ανανεώνει ριζικά το «Bedroom Floor» και συστήνει ευρύτερα το ανερχόμενο συγκρότημα των NSG.

Το «Bedroom Floor» είναι το δεύτερο προσωπικό single του Βρετανού τραγουδιστή, έπειτα από το ντεμπούτο ως σόλο καλλιτέχνης με το «Strip That Down», όπου συμμετείχε ο Quavo των Migos και συνέδραμε στη δημιουργία ο Ed Sheeran.

Στο «Bedroom Floor» συμβάλλει αντίστοιχα άλλος ένας επιτυχημένος τραγουδιστής – τραγουδοποιός της ίδιας γενιάς, ο Αμερικανός Charlie Puth. Οι κριτικές που γράφτηκαν τόνισαν ότι είναι μία σημαντική βελτίωση σε σχέση με το «Strip That Down» και αποθέωσαν το εκπληκτικό φαλτσέτο του Liam Payne που καθιστά το «Bedroom Floor» ονειρικό.

Το τραγούδι έχει εμφανιστεί στο Top 100 του «Billboard Hot 100» και στο «Mainstream Top 20», ενώ έχει βρεθεί ένα βήμα πριν την είσοδο στο βρετανικό Top 20.

Λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του video clip που έδωσε εικόνα στο «Bedroom Floor», με την πρωταγωνιστική εμφάνιση της 20χρονης Αμερικανίδας ηθοποιού Bella Thorne, ο Liam Payne δίνει διαφορετική πνοή στο καινούριο τραγούδι του με την προσθήκη του βρετανικού γκρουπ των NSG.

«You said it was over,

but your clothes say different on my bedroom floor»