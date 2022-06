Ο Liam Payne ανασκευάζει τα σκληρά σχόλιά του για τον Zayn

Ο Liam Payne παίρνει πίσω τα σκληρά σχόλια που έκανε για τον πρώην συνεργάτη του στους One Direction, Zayn Malik, στο podcast «Impaulsive» του Logan Paul αυτή την εβδομάδα.

Αφού αποκάλυψε ένα άγνωστο επεισόδιο που είχε με ένα από τα μέλη των One Direction, ο Liam Payne μίλησε για τον Zayn και την αντιπαράθεσή του με τον αδελφό του Paul, Jake Paul και τις καταγγελίες ότι έσπρωξε τη μητέρα της Gigi Hadid κατά τη διάρκεια ενός διαπληκτισμού (ο Zayn τελικά δήλωσε στη δικαστήριο ότι δεν αμφισβητεί τις κατηγορίες εναντίον του).

Στη συνέντευξη, ο Liam Payne δήλωσε ότι υπάρχουν «πολλοί λόγοι για τους οποίους αντιπαθεί» τον Zayn, αλλά και «πολλοί λόγοι για τους οποίους θα είναι πάντα, πάντα στο πλευρό του»

Αφού δέχτηκε σκληρή κριτική, ο Liam Payne υποστήριξε με μία ανάρτησή του στο Twitter ότι το νόημα των αυθόρμητων σχολίων του μπορεί να χάθηκε στη μετάφραση.

«Παιδιά, κανονικά δεν θα σχολίαζα αυτά τα πράγματα, αλλά όταν αφορά την οικογένειά σου είναι δύσκολο να το αφήσεις να περάσει έτσι», έγραψε.

«Ανέφεραν ένα συγκεκριμένο περιστατικό που αφορούσε τον Zayn στο οποίο απάντησα, αλλά καθώς ακούω ξανά (τη συνέντευξη), ίσως δεν εκφράστηκα όσο καλά θα μπορούσα», συνέχισε.

Σε ένα δεύτερο tweet, ο Liam Payne πρόσθεσε: Έλεγα ότι πάντα θα υπάρχουν πράγματα στα οποία διαφωνούμε, αλλά ότι θα είμαι πάντα, πάντα στο πλευρό του. Έτσι είναι η οικογένεια. Ο Zayn είναι αδελφός μου και θα είμαι δίπλα του για πάντα».

I was saying that there will always be things we disagree on but that I will always, always be on his side. That’s family. Zayn is my brother and I will stand by him forever.

