Ο Liam Payne συναντά τον A Boogie wit da Hoodie.

Με καινούργιο single ετοιμάζεται ο Liam Payne να δώσει συνέχεια στη σόλο καριέρα του.

Το νέο τραγούδι του έχει τον τίτλο «Stack It Up» και είναι μία upbeat δημιουργία με τη συμμετοχή του Αμερικανού ράπερ A Boogie wit da Hoodie. Το single φέρει τις υπογραφές των Ed Sheeran, Steve Mac, Fred Gibson και Boogie.

Ο Liam Payne είχε συνεργαστεί με τον Ed Sheeran και τον Steve Mac και στο πρώτο προσωπικό τραγούδι του μετά τη διάλυση των One Direction, το «Strip That Down» feat. Quavo που κυκλοφόρησε το Μάιο του 2017 και ανέβηκε στο Νο. 3 του βρετανικού chart.

Το «Stack It Up» θα κυκλοφορήσει από την Capitol Records / Universal Music την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα θα δοθεί στη δημοσιότητα το music video του τραγουδιού, το οποίο γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη και προβλήθηκε την Τρίτη κατά διάρκεια εκδήλωσης για τους θαυμαστές του τραγουδιστή στα στούντιο του YouTube στην πόλη.

«Είμαι τόσο χαρούμενος που κυκλοφορώ το νέο μου single και που τελικά θα το ακούσετε όλοι. Εγώ και ο Boogie διασκεδάσαμε πολύ στη δημιουργία του», σχολιάζει ο Liam Payne για το «Stack It Up».

«Είναι ένα τραγούδι για το οποίο είμαι πραγματικά περήφανος και ανυπομονώ να σας δείξω τι ακολουθεί!», συμπληρώνει.