Liam Payne: Το music video για το «All I Want (For Christmas)»

Σε χριστουγεννιάτικο κλίμα μπαίνει ο Liam Payne, λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του.

Ο Liam Payne ντύνει με εικόνα το πρώτο του χριστουγεννιάτικο τραγούδι.

Το «All I Want (For Christmas)» έρχεται στις στις οθόνες μας με έναν ασπρόμαυρο music video που γυρίστηκε στα The Church Studios του Βόρειου Λονδίνου και στις κοντινές δασικές εκτάσεις.

Το έργο της σκηνοθεσίας ανέλαβε ο John Paveley.

Το «All I Want (For Christmas)» χαρακτηρίζεται από λιτή ενορχήστρωση, με την τρυφερή φωνή του Payne να συνοδεύεται μόνο από ένα πιάνο και μία κιθάρα.

«Πες, πού κάναμε λάθος; θα έπρεπε να τραγουδάμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια, αντί να φωνάζουμε όλη τη νύχτα όπως κάνουμε… Συνεχίζουμε να μαλώνουμε στο δρόμο, όταν θα έπρεπε να ήμασταν στο σπίτι τυλιγμένοι στα σεντόνια, να βάζουμε δώρα κάτω από το δέντρο για μένα και για σένα…», τραγουδά ο Liam στο πρώτο κουπλέ.

«Αν μπορέσουμε να τα καταφέρουμε μέχρι τα Χριστούγεννα, ίσως μπορέσουμε να τα καταφέρουμε για πάντα…», συνεχίζει στο ρεφρέν.

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο και φέρει τις υπογραφές των Phil Cook, James Newman και Sam Preston στη μουσική και στους στίχους του.

Το «All I Want (For Christmas)» θα συμπεριληφθεί στο πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Liam Payne, το «LP1» που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου από την Capitol Records / Universal Music.