Ο Liam Gallagher ζητά συγγνώμη για τις απειλές του στον Stefan Savic της Ατλέτικο Μαδρίτης

Ο Liam Gallagher εξέφρασε τη μεταμέλειά του για τις απειλές που έστειλε στον ποδοσφαιριστή Stefan Savić της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης αντιμετώπισε τη Μάντσεστερ Σίτι σε αγώνα για την προημιτελική φάση του UEFA Champions League την Τετάρτη 13 Απριλίου και το παιχνίδι περιλάμβανε αρκετές στιγμές έντασης.

Προς το τέλος του αγώνα, ο Stefan Savić φάνηκε να χτυπάει με το κεφάλι τον Raheem Sterling της Μάντσεστερ Σίτι, αν και ο αγώνας έληξε ισόπαλος 0-0, αποτέλεσμα που απέκλεισε την Ατλέτικο Μαδρίτης από τη συνέχεια της διοργάνωσης, καθώς στον πρώτο αγώνα ηττήθηκε με 1-0.

Ο Liam Gallagher, οπαδός της Μάντσεστερ Σίτι, έγραψε σε ένα tweet που έχει πλέον σβηστεί: «Stefan Savic, αυτό είναι απειλή, αν σε συναντήσω ρε χαζοχαρούμενο μ**** είσαι νεκρός. MCFC».

Ο πρώην frontman των Oasis εμφανίστηκε ξανά στο Twitter για να ζητήσει συγγνώμη, αν και οι πολλές απαντήσεις στο tweet αφήνουν να εννοηθεί ότι υπάρχει μία δόση από το χαρακτηριστικό θράσος και τον σαρκασμό του.

«Είμαι πραγματικά αναστατωμένος και ενοχλημένος με τον εαυτό μου. Αισθάνομαι ότι απογοήτευσα όλους τους θαυμαστές μου με την αλλόκοτη συμπεριφορά μου. Είμαι πρότυπο για τους ενήλικες, ελπίζω να με συγχωρέσετε», έγραψε, χωρίς να αναφερθεί στον Μαυροβούνιο ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε αγωνιστεί μία σεζόν (2011-12) με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι.

Im really upset and annoyed at myself I feel I’ve let all my fans down by my outlandish behaviour I’m a role model to GROWN UPS hope you can forgive me LFUCKING x

