Ο Liam Gallagher υποβλήθηκε σε επέμβαση στο ισχίο

Ο Liam Gallagher αποκάλυψε ότι αναρρώνει από μία χειρουργική επέμβαση στο ισχίο.

Ο πρώην frontman των Oasis και των Beady Eye χρησιμοποίησε το Twitter για να ενημερώσει τους θαυμαστές του ότι υποβλήθηκε στην επέμβαση την περασμένη εβδομάδα και ότι «όλα πήγαν καλά».

Ο 50χρονος Άγγλος τραγουδιστής αστειεύτηκε ότι σύντομα θα λάβει μέρος στους «Riverdance», μία ιρλανδική ομάδα χορού που είναι γνωστή για τις γρήγορες χορογραφίες της και ευχαρίστησε επίσης όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που τον φρόντισαν.

«Καλημέρα Rastas, λοιπόν, έκανα την επέμβαση στο ισχίο μου την περασμένη εβδομάδα, όλα πήγαν καλά και ευχαριστώ όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που με φρόντισαν», ανέφερε ο Liam Gallagher.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κορυφαία ομάδα που μας γύρισε σπίτι σώους και αβλαβείς, ξέρετε ποιοι είστε και Florence γκουρού, σε αγαπώ και σε λατρεύω. Riverdance, έρχομαι», πρόσθεσε.

Όταν ένας θαυμαστής αστειεύτηκε σχετικά με το αν η επέμβαση είχε επηρεάσει ή όχι το χαρακτηριστικό περπάτημά του, ο Liam Gallagher σχολίασε: «Βάζω τον φυσιοθεραπευτή μου να μελετήσει βίντεο με το παλιό μου περπάτημα για να μη χάσουμε κανένα κόλπο».

Ένας άλλο θαυμαστής ρώτησε επίσης τον Liam αν ήταν «υπό την επήρεια φαρμάκων» για να απαντήσει: «Ναι, το καλύτερο μέρος».

Morning Rastas so I had my Hip operation last wk all went well and RESPEK to all the doctors n nurses who looked after me Big shout out to the A team for getting us home safe n sound you know who you are and Florence guru I love and adore you Riverdance here I come LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) February 5, 2023