Ο Liam Gallagher θέλει να κάνει ένα άλμπουμ με ερωτικά τραγούδια

«Σκέφτηκα ότι ίσως θα μπορούσαμε να το προσεγγίσουμε από μία διαφορετική οπτική γωνία».

Ο Liam Gallagher θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα «άλμπουμ με ερωτικά τραγούδια».

Ο πρώην frontman των Oasis ανέφερε ότι ενώ υπάρχουν μερικές μπαλάντες στο επερχόμενο τρίτο σόλο άλμπουμ του, το «C’Mon You Know» κατέληξε τελικά να γίνει ένας «τρελός» rock ‘n’ roll δίσκος.

Ωστόσο, ο Liam Gallagher έχει ακόμα στα χέρια του κάποια «πιο χαλαρά» τραγούδια στη λογική των Simon and Garfunkel, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ένα άλμπουμ γεμάτο ερωτικά τραγούδια.

Σύμφωνα με τη στήλη «WIRED» της εφημερίδας βρετανικής εφημερίδας «Daily Star», ο Liam Gallagher δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια της πανδημίας όλοι είχαν μία στιγμή που συζητούσαν πόσο όμορφος είναι ο κόσμος και τι του έχουμε κάνει και έλεγαν: “Είναι αυτό το τέλος;”».

«Όλοι περνούσαν αυτά τα τρελά πράγματα και σκέφτηκα ότι αν μας δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε ένα δίσκο, ίσως όλοι θα επιστρέψουν με αυτούς τους ροκ δίσκους και θα λένε πόσο μισούν την κυβέρνηση και όλες αυτές τις ανοησίες», συνέχισε.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο Liam Gallagher ζητά συγγνώμη για τις απειλές του στον Stefan Savic της Ατλέτικο Μαδρίτης

«Και έτσι σκέφτηκα ότι ίσως θα μπορούσαμε να το προσεγγίσουμε από μία διαφορετική οπτική γωνία, ίσως να κάνουμε ένα άλμπουμ γεμάτο ερωτικά τραγούδια, κάτι πιο χαλαρό, όπως οι Simon and Garfunkel», εξήγησε.

«Υπήρχαν μερικά τέτοια τραγούδια στο ξεκίνημα, αλλά μετά επέστρεψε στα τρελά πράγματα, στα rock ‘n roll πράγματα. Στη συνέχεια, επέστρεψε στο ερωτικό, κάπως χαλαρό υλικό και τελικά καταλήξαμε στο “C’Mon You Know”», ανέφερε.

«Υποθέτω ότι έχει μείνει μισός δίσκος που είναι πιο χαλαρός», πρόσθεσε ο 49χρονος καλλιτέχνης για τα τραγούδια που έμειναν εκτός του επερχόμενου άλμπουμ του.

Το νέο σόλο άλμπουμ του Liam Gallagher με τίτλο «C’Mon You Know» θα κυκλοφορήσει από τη Warner Music στις 27 Μαΐου.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουμε ακούσει το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ και το «Everything’s Electric», ένα καταιγιστικό ροκ κομμάτι που γράφτηκε από κοινού με τον frontman των Foo Fighters, Dave Grohl, ο οποίος παίζει και ντραμς.

Την ίδια ημέρα με το «C’Mon You Know», στις 27 Μαΐου, ο Liam Gallagher θα κυκλοφορήσει επίσης το live album «Down By The River Thames».