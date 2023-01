Liam Gallagher: «Θα ήμασταν όλοι φυλακή τη δεκαετία του ’90 αν είχαμε social media»

Ο Liam Gallagher πιστεύει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα είχαν προκαλέσει αρκετά προβλήματα στους ανθρώπους αν υπήρχαν τη δεκαετία του 1990.

Ο πρώην frontman των Oasis, ο οποίος κάνει τακτικά αναρτήσεις και επικοινωνεί με τους θαυμαστές του στο Twitter, ρωτήθηκε πρόσφατα από μία από τους ακολούθους του: «Πόσο διαφορετική πιστεύετε ότι θα ήταν η δεκαετία του ’90 με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;».

Ο τραγουδιστής, απαντώντας, έγραψε: «Θα ήταν σκατά, θα ήμασταν όλοι στη φυλακή».

Αργότερα, ένας άλλος χρήστης ρώτησε τον Liam Gallagher ποιο ήταν το «καλύτερο πράγμα» στο να συνομιλεί με τους θαυμαστές του στην πλατφόρμα.

«Το λατρεύω το νιώθω την αγάπη», απάντησε εκείνος, προσθέτοντας στο μήνυμά του το emoji μίας καρδιάς.

Την προηγούμενη χρονιά, ο Liam Gallagher μοιράστηκε σε συνέντευξή του στο «The 2 Johnnies Podcast» τις σκέψεις του για την κουλτούρα της ακύρωσης.

«Ποιοι στο καλό είναι αυτοί οι άνθρωποι που σε ακυρώνουν, ούτως ή άλλως; Δηλαδή, άντε πνιγείτε. Εκτός κι αν έρχονται στο σπίτι σου και σου λένε ότι ακυρώνεσαι. Θα συνεχίσεις να κάνεις τη δουλειά σου, δεν μιλάνε για όλους, έτσι δεν είναι;», είπε.

«Οι άνθρωποι που ακυρώνουν μιλούν μόνο για τον κόσμο που ακυρώνεται, δεν μιλούν για όλους. Μπορείς να συνεχίσεις να πηγαίνεις και να κάνεις τη συναυλία σου, υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που θα τους αρέσει αυτό που έχεις να πεις», πρόσθεσε.

Σε ένα άλλο tweet, εν τω μεταξύ, που έκανε αυτήν την εβδομάδα, ο Liam Gallagher αποκάλυψε ότι θα αρχίσει να «σπέρνει τους σπόρους» του τέταρτου σόλο άλμπουμ του κατά τη διάρκεια αυτού του έτους.

Ο Βρετανός τραγουδιστής κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2022 το τρίτο σόλο άλμπουμ του, «C’mon You Know», το οποίο κατέκτησε την κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο και ακολούθησε τον Νοέμβριο η συναυλιακή ταινία «Knebworth 22», που κατέγραψε τις δύο συναυλίες του στο θρυλικό χώρο το περασμένο καλοκαίρι.

Το επόμενο άλμπουμ του είναι ήδη στο μυαλό του, όπως αποκάλυψε ο Liam Gallagher, απαντώντας σε σχετική ερώτηση από έναν θαυμαστή του.

Ο θαυμαστής ρώτησε τον τραγουδιστή αν θα κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ φέτος, με τον ίδιο να σχολιάζει: «Θα αρχίσουμε να σπέρνουμε τους σπόρους φέτος, αλλά θα έρθει το επόμενο έτος. Θα πάρω το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς για να καταλήξω να αγοράσω ένα ζευγάρι σανδάλια».

