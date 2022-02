Ο Liam Gallagher είναι «πολύ φοβισμένος» για να παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ «The Beatles: Get Back»

«Πρέπει να είμαι στη σωστή ψυχολογία για να το δω».

Ο Liam Gallagher παραδέχθηκε ότι δεν έχει δει ακόμα το ντοκιμαντέρ «The Beatles: Get Back» του Peter Jackson επειδή είναι «πολύ φοβισμένος».

Ο πρώην τραγουδιστής των Oasis δήλωσε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «The Chris Moyles Show» του βρετανικού ραδιοφωνικού σταθμού Radio X ότι θα ήθελε να μπορέσει να συγκεντρωθεί στο ντοκιμαντέρ διάρκειας οκτώ ωρών που παρακολουθεί τους Beatles να ηχογραφούν το άλμπουμ τους «Let It Be» τον Ιανουάριο του 1969.

«Δεν το έχω δει ακόμα, είμαι πολύ φοβισμένος, φίλε. Τα έχω ετοιμάσει όλα, αλλά ξέρω ότι θα μείνει με το στόμα ανοιχτό και πρέπει να συγκεντρωθώ», είπε ο Liam Gallagher.

Το ντοκιμαντέρ «The Beatles: Get Back» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο Disney+ στα τέλη Νοεμβρίου, ωστόσο εκείνη την περίοδο ο Liam Gallagher είχε μόλις τελειώσει την προετοιμασία του νέου άλμπουμ του «C’Mon You Know, όταν κυκλοφόρησε».

Τώρα είναι απασχολημένος με την προώθηση του πρώτου single του άλμπουμ, με τίτλο «Everything’s Electric».

«Πρέπει να κάνω όλα αυτά τα πράγματα (τις συνεντεύξεις), το οποίο είναι ωραίο, αλλά δεν είμαι ακόμα έτοιμος να τα χάσω», σχολίασε.

«Όπως όταν είσαι παιδί και έχεις τα γλυκά και αυτό είναι το τελευταίο σου γλυκό; Δεν θέλεις να το τελειώσεις. Περιμένω κάπως έτσι, γιατί ξέρω ότι μόλις τελειώσει… Πρέπει να είμαι στη σωστή ψυχολογία, αν χάσω το μυαλό μου τα πράγματα μπορεί πάνε καταστροφικά στραβά», συνέχισε.

Ο Liam Gallagher, μεγάλος θαυμαστής των Beatles, έχει ηχογραφήσει επίσης για το νέο άλμπουμ του τη δική του εκτέλεση για το σόλο τραγούδι «Bless You» του John Lennon.

Όταν ο Chris Moyles ανέφερε ότι το ντοκιμαντέρ «Get Back» είναι μία αρκετά έντονη εμπειρία για έναν θαυμαστή των Beatles, ο Liam είπε: «Είναι σαν το “Big Brother” ή κάτι τέτοιο… προφανώς, καλύτερο από αυτό! Καταλαβαίνετε τι εννοώ».

«Έχω δει το κομμάτι όπου παραγγέλνει ένα σάντουιτς ή κάτι τέτοιο. Ανυπομονώ να το δω. Απλά πρέπει να έχω την κατάλληλη διάθεση», πρόσθεσε.