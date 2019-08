Tην εποχή των Oasis αναπολεί ο Liam Gallagher στο «One Of Us».

Τα μελωδικά και δυναμικά τραγούδια «Shockwave», «The River» και «Once» έχουν δώσει μία σαφή εικόνα από το δεύτερο σόλο άλμπουμ του Liam Gallagher, το οποίο τιτλοφορείται «Why Me? Why Not.» και κυκλοφορεί στις 20 Σεπτεμβρίου από τη Warner Music.

Το χάρισμα και οι παθιασμένες ερμηνείες του Άγγλου τραγουδιστή παραμένουν σταθερή αξία σε όλα τα τραγούδια, τα οποία εκφράζουν από σκέψεις για το παρελθόν μέχρι τη δίκαιη οργή για την κατεύθυνση στην οποία κινούμαστε συλλογικά ως ανθρωπότητα.

Στα αξιοσημείωτα δείγματα που προμηνύουν ένα ξεχωριστό άλμπουμ προστίθεται το «One Of Us», ένα τραγούδι το οποίο στηρίζεται στην ελπίδα ότι είναι δυνατό να σωθεί μία σχέση που έχει «ραγίσει».

«Το “One Of Us” αφορά την οικογένεια, τη φιλία και την αίσθηση ότι ανήκουμε κάπου», δηλώνει ο Liam Gallagher. «Λατρεύω το groove και την gospel κατάληξη. Μου θυμίζει τις The Sweet Inspirations», προσθέτει το πρώην μέλος των θρυλικών Oasis.

Ο 46χρονος καλλιτέχνης υπέγραψε το «One Of Us» μαζί τον Andrew Wyatt, ενώ ο μικρότερος γιος του, ο Gene, έπαιξε bongos. Κιθάρα έπαιξε ο Nick Zinner των Yeah Yeah Yeahs.

Τον Οκτώβριο ο Liam Gallagher θα εμφανιστεί στο πλευρό των The Who σε επιλεγμένες συναυλίες της περιοδείας τους «Moving On!» στη Βόρεια Αμερική και το Νοέμβριο θα ακολουθήσει η ευρωπαϊκή περιοδεία του για την προώθηση του άλμπουμ «Why Me? Why Not.», η οποία είναι ήδη sold out.