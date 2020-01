Liam Gallagher: «Ο Noel με παρακάλεσε να επαναφέρουμε τους Oasis»

Όπως σας είχαμε αναφέρει πριν από μερικές μέρες η επανένωση των Oasis είναι πιο κοντά από ποτέ. Σήμερα νέα στοιχεία δείχνουν πως το θρυλικό συγκρότημα από το Μάντσεστερ θα επιστρέψει το 2022.

Τα νέα μας έρχονται από το twitter του Liam Gallagher, ο οποίος μίλησε για τον αδελφό του Noel και την επιστροφή των Oasis με δύο ποστ που θα ξετρελάνουν τους fan. Πρώτα ήρθε η ανακοίνωση της απόσυρσης του από τη σκηνή:

«Μετά το τρίτο άλμπουμ θα χωρίσω με τον εαυτό μου. Δεν νομίζω ότι μπορώ να εργαστώ περισσότερο με τον εαυτό μου. Μπορώ να γράψω αυτό που μου αρέσει και το ίδιο και αυτός, αλλά νομίζω ότι είναι για το καλύτερο».

After album no3 I’m gonna split up with myself I just don’t think I’ll be able to work with myself any longer I can write what I like and so can he but I think it’s for the best

— Liam Gallagher (@liamgallagher) January 8, 2020