Ο Liam Gallagher υποστηρίζει ότι ο Noel Gallagher του απαγόρευσε να χρησιμοποιήσει τα τραγούδια των Oasis

Ο Liam Gallagher ισχυρίστηκε ότι δεν θα περιλαμβάνονται τραγούδια των Oasis στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ του με τίτλο «Knebworth 22», επειδή ο Noel Gallagher «τα μπλόκαρε».

Το «Knebworth 22», το οποίο ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα, καταγράφει την επιστροφή του Liam Gallagher νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι στο Knebworth, στο οποίο εμφανίστηκε ξανά μετά από 26 χρόνια από τις δύο θρυλικές συναυλίες των Oasis στον ίδιο χώρο το 1996.

Όταν ρωτήθηκε από έναν θαυμαστή του στο Twitter νωρίτερα σήμερα (19 Οκτωβρίου) αν το «Knebworth 22» θα περιλαμβάνει τραγούδια των Oasis, ο Liam ισχυρίστηκε ότι το «θυμωμένο νιάνιαρο», ο αδελφός του Noel Gallagher, του απαγόρευσε να τα χρησιμοποιήσει στην ταινία.

«Δεν υπάρχουν τραγούδια των Oasis καθώς το θυμωμένο νιάνιαρο τα έχει μπλοκάρει. (Ο Noel) μπλόκαρε επίσης τα τραγούδια των Oasis που τραγούδησα στο αφιέρωμα για τον Taylor Hawkins, είναι ένας φρικτός ανθρωπάκος», απάντησε.

Ο Liam Gallagher ήταν το πρώτο όνομα που ανέβηκε στη σκηνή στη συναυλία – αφιέρωμα στον εκλιπόντα ντράμερ Taylor Hawkins των Foo Fighters στο Στάδιο Wembley του Λονδίνου στις 3 Σεπτεμβρίου και ξεκίνησε τη βραδιά με δύο κλασικά τραγούδια των Oasis, το «Rock’n’Roll Star» και το «Live Forever».

Και στα δύο τραγούδια τον πλαισίωσαν τα υπόλοιπα μέλη των Foo Fighters, ο Dave Grohl στα ντραμς, οι Pat Smear και Chris Shiflett στην κιθάρα και ο Nate Mendel στο μπάσο.

No oasis songs as the angry squirt has blocked them he also blocked the oasis I sang for Taylor Hawkins tribute he’s a horrible little man

— Liam Gallagher (@liamgallagher) October 19, 2022