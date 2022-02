Ο Liam Gallagher λέει ότι το «80 τοις εκατό» του νέου άλμπουμ του είναι «λίγο περίεργο»

«Αν είναι να κάνεις κάτι λίγο διαφορετικό, κάν’ το σε αυτούς τους καιρούς».

Ο Liam Gallagher μίλησε για το επερχόμενο σόλο άλμπουμ του «C’mon You Know» και χαρακτήρισε «περίεργα» τα περισσότερα τραγούδια του δίσκου.

Το πρώην μέλος των Oasis έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «The Chris Moyles Show» του βρετανικού ραδιοφωνικού σταθμού Radio X, όπου ο ραδιοφωνικός παραγωγός Chris Moyles περιέγραψε το νέο single του τραγουδιστή, «Everything’s Electric», «ένα σπουδαίο κομμάτι».

«Κρατάει τις πόρτες ανοιχτές για όσα θα ακολουθήσουν», απάντησε ο Liam Gallagher. «Το “Everything’s Electric” γράφτηκε από κοινού από τον Dave Grohl, ο οποίος παίζει και ντραμς στο κομμάτι, και τον παραγωγό του, Greg Kurstin», πρόσθεσε.

Ο Liam Gallagher ανέφερε σχολιάζοντας το νέο άλμπουμ του: «Μερικά από αυτά τα τραγούδια είναι περίεργα, φίλε. Θα έλεγα ότι το 80% του δίσκου είναι λίγο περίεργο, αλλά και πάλι καλό. Και το 20 τοις εκατό είναι κάπως κλασικό, όπως αυτό το τραγούδι».

«Εξακολουθώ να ακούγομαι φυσιολογικός και μεγαλοπρεπής και όλα αυτά», σημείωσε.

«Αλλά, ξέρεις, αν είναι να κάνεις κάτι λίγο διαφορετικό, κάν’ το σε αυτούς τους καιρούς, γιατί αν ο κόσμος δεν το γουστάρει, απλά μπορείς να ρίξεις το φταίξιμο στον COVID, έτσι δεν είναι; Και μετά θα επιστρέψουμε στα κανονικά πράγματα στον επόμενο δίσκο», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Liam Gallagher σχολίασε το γεγονός ότι τον Σεπτέμβριο γίνεται 50 ετών, αποκάλυψε αν σκοπεύει να παντρευτεί ξανά και ρωτήθηκε επίσης από τον Chris Moyles για την άποψή του για τον Βρετανό πρωθυπουργό Boris Johnson.

«Έχω την την ίδια άποψη με όλους τους άλλους ανθρώπους. Είναι λίγο γελοίος, έτσι δεν είναι;» απάντησε.

«Και δεν θα έπρεπε ποτέ να βρίσκεται στην εξουσία και να κυβερνά αυτή τη χώρα, αλλά είναι όλοι το ίδιο κακοί μεταξύ τους, οπότε η δική μου γνώμη είναι ότι πρέπει να τους ξεφορτωθούμε όλους», ανέφερε.

Το «C’mon You Know», το οποίο αποτελεί το επόμενο άλμπουμ του Liam Gallagher μετά το «Why Me? Why Not.» του 2019, θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαΐου.

Ο Liam Gallagher θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά το «Everything’s Electric» στη σκηνή των BRIT Awards 2022 στις 8 Φεβρουαρίου, ενώ το τραγούδι αναμένεται να απολαύσει και το ελληνικό κοινό στην εμφάνισή του με τον Iggy Pop στο «Release Athens 2022» αυτό το καλοκαίρι.