Liam Gallagher και Fatboy Slim θα πραγματοποιήσουν δωρεάν συναυλίες για γιατρούς και νοσηλευτές

Πριν από δύο εβδομάδες, ο David Gilmour των Pink Floyd ανέβαλε για μισή ώρα το συνηθισμένο live με τη σύζυγο και την οικογένεια με τίτλο A Theatre for Dreamers για να επιτρέψει σε όλους να συμμετάσχουν στο συλλογικό χειροκρότημα στους εργαζομένους του National Health Service (NHS), το βρετανικό εθνικό σύστημα υγείας. Τώρα, μετά το χειροκρότημα, οι Βρετανοί μουσικοί άρχισαν να οργανώνουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

It's an honour to announce that I will be doing a gig for the NHS and careworkers at London’s TheO2 on October 29th. They do an incredible job, we are very lucky to have them. LG x pic.twitter.com/iRfb2RNNNy

— Liam Gallagher (@liamgallagher) April 10, 2020