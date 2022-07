Ο Liam Gallagher κυκλοφορεί το EP «Diamond In The Dark»

Το EP περιέχει τη διασκευή του Liam Gallagher για το «Bless You» του John Lennon.

Το φετινό καλοκαίρι είναι ήδη εκπληκτικό για τον εμβληματικό Liam Gallagher.

Το τρίτο σόλο άλμπουμ του «C’mon You Know», που λατρεύτηκε από τους κριτικούς, πήγε κατευθείαν στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου με 70.000 πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του και ο Liam Gallagher το γιόρτασε δίνοντας δύο θεαματικές συναυλίες στο Knebworth Park το ίδιο Σαββατοκύριακο.

Τα 170.000 εισιτήρια για τις συναυλίες εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, με τον Liam Gallagher να προκαλεί ενθουσιασμό και να δέχεται λατρεία για την επιστροφή του στη σκηνή των θρυλικών καλοκαιρινών συναυλιών των Oasis το 1996.

Αδιαμφισβήτητα στο απόγειο των δυνάμεών του, ο Liam Gallagher διατηρεί την καλοκαιρινή ενέργειά του στα ύψη με την κυκλοφορία του νέου EP «Diamond In The Dark».

Το EP περιέχει τη διασκευή του Liam Gallagher για το κλασικό τραγούδι «Bless You» του John Lennon, η οποία τώρα κυκλοφορεί ψηφιακά, αφού αρχικά αγαπήθηκε από το κοινό όταν συμπεριλήφθηκε στην deluxe έκδοση βινυλίου του «C’mon You Know».

Το «Bless You» θεωρείται ως μία από τις καλύτερες μπαλάντες του John Lennon. Είναι μία οδυνηρή μπαλάντα με τζαζ νότες, η οποία εξετάζει τον χωρισμό του από τη Yoko Ono και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του «Walls and Bridges», που κυκλοφόρησε το 1974.

Η εκδοχή του Liam Gallagher ενισχύει την αισθαντική ατμόσφαιρα του τραγουδιού, ειδικά με ένα πολύ διαφορετικό ύφος ερμηνείας από αυτό που συνήθως περιμένουμε να ακούσουμε από εκείνον.

Ο Liam Gallagher μίλησε για την δική του εκδοχή του «Bless You» στον Chris Moyles στο Radio X: «Το τραγουδάω πολύ απαλά και σέξι, πολύ σαν τον Marvin Gaye. Πολύ απαλά και έτσι. Αυτό συμβαίνει όταν δεν πίνεις γάλα και δεν καπνίζεις. Έχω γίνει Marvin Gaye!», είπε.

Το EP περιλαμβάνει επίσης την ηχογραφημένη στο στούντιο εκδοχή του «Diamond In The Dark», για το οποίο το Clash περιέγραψε ότι είναι «μια έκρηξη αλαζονείας γεμάτη ανάδραση που στάζει την ωμή δύναμη του rock ‘n’ roll».

Αυτή η ωμή δύναμη αποτυπώνεται με πλήρη πειστικότητα στο άλλο κομμάτι του EP, μία ζωντανή έκδοση του «Diamond In The Dark» που ηχογραφήθηκε στο Knebworth Park.

Ο Liam Gallagher έχει πλέον στο ενεργητικό του τέσσερα σόλο άλμπουμ που έχουν ανέβει στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου: «As You Were» (2017), «Why Me? Why Not.» (2019), «MTV Unplugged» (2020) και «C’mon You Know» (2021).

Μεταξύ της αναγεννημένης σόλο καριέρας του και του εμβληματικού έργο του με τους Oasis, ο Liam Gallagher διαθέτει σε βάθος σχεδόν τριάντα ετών συνολικά 12 άλμπουμ που έχουν κυριαρχήσει στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το live album «Down By The River Thames» του Liam Gallagher που κυκλοφόρησε την ίδια ημέρα με το «C’mon You Know», σημείωσε επίσης μεγάλη επιτυχία στα βρετανικά charts, κάνοντας ντεμπούτο στο No. 4.

Μετά την εμφάνισή του με τον Iggy Pop στο «Release Athens» στην Πλατεία Νερού στις αρχές του Ιουλίου, ο Liam Gallagher συνεχίζει τις συναυλίες του στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία. Ο Liam Gallagher θα συμμετάσχει επίσης στη συναυλία – αφιέρωμα στον εκλιπόντα Taylor Hawkins των Foo Fighters στο Στάδιο Wembley του Λονδίνου στις 3 Σεπτεμβρίου.