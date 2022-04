Ο Liam Gallagher μοιράζεται το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ «C’mon You Know»

Ο Liam Gallagher αποκαλύπτει το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο στο νέο άλμπουμ του.

Το τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Liam Gallagher με τίτλο «C’mon You Know» κυκλοφορεί από την Warner Records στις 27 Μαΐου και αναμένεται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα ροκ άλμπουμ της χρονιάς.

Η προσμονή για το άλμπουμ φούντωσε με το lead single «Everything’s Electric», το οποίο κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο και ανέβηκε στο Top 20 των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελώντας τη μεγαλύτερη σόλο επιτυχία του Liam Gallagher μέχρι στιγμής.

Ακολούθησαν οι τεράστιες εμφανίσεις του στα BRIT Awards 2022 και στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, ενώ έλαβε το βραβείο για τη Μουσική Στιγμή της Χρονιάς στα BandLab NME Awards 2022.

Τώρα ο Liam Gallaggher αποκαλύπτει το ομώνυμο τραγούδι του επερχόμενου άλμπουμ του «C’mon You Know».

Παράλληλα. κυκλοφόρησε περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων για τις δύο μεγαλύτερες σόλο εμφανίσεις της καριέρας του, τις ιστορικές sold-out συναυλίες στο Knebworth Park στις 3 και 4 Ιουνίου.

Ο Liam Gallagher θα πλαισιωθεί από ένα εξαιρετικό line-up που περιλαμβάνει τους Kasabian και τις δύο ημέρες. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν επίσης οι Paolo Nutini, Amyl & The Sniffers και Pastel την Παρασκευή και οι Michael Kiwanuka, Fat White Family και Goat Girl το Σάββατο.

Ενώ το single «C’mon You Know» σφύζει από τα γνωρίσματα που έκαναν τον Liam Gallagher μια τόσο εμβληματική προσωπικότητα – ένας θορυβώδης rock ‘n’ roll ύμνος που επισφραγίζεται με το χαρακτηριστικό του γρύλισμα – είναι επίσης ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός τόσο από άποψη νοοτροπίας όσο και από άποψη ήχου.

Μουσικά είναι εφοδιασμένο με απροσδόκητες ηχητικές πινελιές: φρενήρη φωνητικά gospel που παραπέμπουν στην εποχή της Motown, κραυγαλέο σαξόφωνο από τον Ezra Koenig των Vampire Weekend και vintage συνθεσάιζερ Moog που εντείνουν την ηχητική δίνη.

Οι στίχοι του Liam Gallager πηγάζουν επίσης από μια ανανεωμένη αντίληψη: αντί να είναι μαχητικοί, τα λόγια του ξεχειλίζουν από θετικότητα και τη χαρά της επανένωσης με τους φίλους, την οικογένεια και τους θαυμαστές του. Όπως παραδέχεται ανοιχτά, «έχω βαρεθεί να είμαι σκληρός».

Ο Liam Gallager υπογράφει το τραγούδι εξ ολοκλήρου και την παραγωγή έκανε ο μόνιμος συνεργάτης του στο δημιουργικό κομμάτι, ο βραβευμένος με Grammy Andrew Wyatt.

Εκτός από το «C’mon You Know», ο Liam Gallagher θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαΐου και το live album «Down By The River Thames».

Η ομότιτλη συναυλία μεταδόθηκε μέσω streaming στις 5 Δεκεμβρίου 2020 και έγινε μια από τις πιο αξιομνημόνευτες εμφανίσεις της περιόδου του lockdown.

Ο Liam Gallagher ακολούθησε το παράδειγμα των Sex Pistols και των Clash και αποφάσισε να βρεθεί στον ποταμό Τάμεση, οπλισμένος με μια φορτηγίδα, μια εκπληκτική live μπάντα (μεταξύ των οποίων και ο Bonehead, συνιδρυτής των Oasis) και ένα οπλοστάσιο κλασικών τραγουδιών.