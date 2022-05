Το «C’Mon You Know» είναι το περιεκτικότερο αλλά και το βαθύτερο άλμπουμ του Liam Gallagher.

Το τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Liam Gallagher, με τίτλο «C’mon You Know», κυκλοφορεί από τη Warner Records και αναμένεται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα ροκ άλμπουμ της χρονιάς.

Ο Liam Gallagher είναι ένας αληθινός θρύλος της μουσικής. Από το έργο του στους Oasis, ένα συγκρότημα που δεν χρειάζεται συστάσεις μέχρι τη σόλο δουλειά του, όλοι γνωρίζουν ποιος είναι, είτε τον αγαπούν είτε τον μισούν.

Το «C’mon You Know» διαδέχεται για τον Liam Gallagher την τεράστια επιτυχία των προηγούμενων άλμπουμ του, «As You Were» (2017) και «Why Me? Why Not.» (2019), τα οποία τον καθιέρωσαν ως έναν εμβληματικό καλλιτέχνη για μια ολόκληρη νέα γενιά.

Ο Liam Gallagher θα μπορούσε εύκολα να κινηθεί εκ του ασφαλούς στο «C’Mon You Know» και να επαναλάβει το μοτίβο που χρησιμοποίησε στις δύο προηγούμενες σόλο δουλειές του για να διατηρήσει στα ίδια επίπεδα το ενδιαφέρον και τις πωλήσεις δίσκων.

Το «C’Mon You Know» όχι μόνο είναι μία εξέλιξη στον ήχο του Liam Gallagher, αλλά και παρουσιάζει στους θαυμαστές του μία διαφορετική πλευρά του που δεν την είχαν δει στο παρελθόν.

Η προσμονή για το άλμπουμ φούντωσε με το lead single «Everything’s Electric», το οποίο το οποίο συνυπογράφει ο Dave Grohl. Το «Everything’s Electric» κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο και ανέβηκε στο Top 20 των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελώντας τη μεγαλύτερη σόλο επιτυχία του Liam Gallagher μέχρι στιγμής.

Ακολούθησε το ομότιτλο τραγούδι του «C’mon You Know», ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός τόσο από άποψη νοοτροπίας όσο και από άποψη ήχου και το «Better Days», μία ένεση ντοπαμίνης σε ηχητική μορφή, το οποίο γιορτάζει ένα καλοκαίρι όπου όλοι θα μπορέσουμε να επανενωθούμε.

Το «C’Mon You Know» είναι το περιεκτικότερο από τα τρία σόλο άλμπουμ του Liam Gallagher, αλλά και το βαθύτερο. Είναι αυτό στο οποίο μαθαίνει να ανοίγει την ψυχή του και να δέχεται διαφορετικές επιρροές.

Εκτός από το «C’mon You Know», ο Liam Gallagher κυκλοφορεί και το live album «Down By The River Thames».

Η ομότιτλη συναυλία μεταδόθηκε μέσω streaming στις 5 Δεκεμβρίου 2020 και έγινε μια από τις πιο αξιομνημόνευτες εμφανίσεις της περιόδου του lockdown.

Ο Liam Gallagher ακολούθησε το παράδειγμα των Sex Pistols και των Clash και αποφάσισε να βρεθεί στον ποταμό Τάμεση, οπλισμένος με μια φορτηγίδα, μια εκπληκτική live μπάντα (μεταξύ των οποίων και ο Bonehead, συνιδρυτής των Oasis) και ένα οπλοστάσιο κλασικών τραγουδιών.

Παράλληλα, ο Liam Gallagher γιορτάζει την επέτειο των 25 ετών από τις θρυλικές συναυλίες των Oasis στο «Knebworth Park» το 1996 και επιστρέφει στο ίδιο μέρος για να δώσει στις 4 Ιουνίου τη μεγαλύτερη συναυλία της σόλο καριέρας του μέχρι σήμερα, καθώς τα 160.000 εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά.

Στις 2 Ιουλίου, ο Liam Gallagher θα εμφανιστεί στην Αθήνα και στην Πλατεία Νερού μαζί με τον εξίσου εμβληματικό Iggy Pop στο πλαίσιο του «Release Athens 2022».

Μεταξύ των θριάμβων του ως σόλο καλλιτέχνης και της πρωτοφανούς επιτυχίας του με τους Oasis, ο Liam Gallagher έχει παραμείνει συνολικά σχεδόν έξι μήνες στο Νο. 1 των charts με τα έντεκα άλμπουμ της καριέρας του.

Κατά τη διάρκεια της σόλο καριέρας του, ο Liam Gallagher σημείωσε μία αξιοσημείωτη ανάκαμψη, η οποία τον ανέδειξε σε έναν εμβληματικό καλλιτέχνη για μία εντελώς νέα γενιά θαυμαστών.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: