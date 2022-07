Ο Liam Gallagher υπόσχεται «καλύτερες ημέρες».

Ο Liam Gallagher κυκλοφορεί σήμερα το νέο single του «Better Days», με το οποίο ανεβάζει τον πειραματισμό σε νέο επίπεδο.

Πρόκειται για μία ένεση ντοπαμίνης σε ηχητική μορφή, καθώς τα καταιγιστικά big beats στο ύφος της δεκαετίας του ’90 προσθέτουν ορμή σε ένα κλασικό ύμνο που θα συναρπάσει το κοινό.

Το «Better Days» γιορτάζει ένα καλοκαίρι όπου όλοι θα μπορέσουμε να επανενωθούμε και είναι ένα φωτεινό τραγούδι απόλυτα κατάλληλο για τις εμφανίσεις του Liam Gallagher αυτό το καλοκαίρι, μεταξύ των οποίων και μία συναυλία στο «Release Athens» στην Πλατεία Νερού στις 2 Ιουλίου μαζί με την εξίσου θρυλικό Iggy Pop.

Όπως δηλώνει ο Liam Gallagher: «Το “Better Days” είναι ο ήχος του καλοκαιριού».

Ο Liam Gallagher αποτυπώνει επίσης αυτό το πνεύμα και στο μουσικό βίντεο του τραγουδιού. Μαζί με την μπάντα του, ανεβαίνει στην οροφή ενός εμβληματικού κτιρίου του Μάντσεστερ, του ιστορικού «Midland Hotel» και τραγουδά το «Better Days», ενώ πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται για να τον παρακολουθήσει από τα κοντινά γραφεία και τον δρόμο.

Σε μία ακόμη κινηματογραφική πινελιά, ο ουρανός γίνεται ψυχεδελικός καθώς τραγουδά.

Πρόκειται για ένα βίντεο που παραπέμπει στη θρυλική τελευταία συναυλία των Beatles στην ταράτσα της Apple Corps στο Λονδίνο το 1969.

Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο – υποψήφιος για Grammy – Paul Dugdale, στο ενεργητικό του οποίου περιλαμβάνονται συνεργασίες με πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες όπως οι Rolling Stones, η Adele, η Taylor Swift και οι Coldplay.

Ο Liam Gallagher, ανταποκρινόμενος στο θετικό πνεύμα του «Better Days», θα δωρίσει όλα τα έσοδα του τραγουδιού που θα προκύψουν από το Ηνωμένο Βασίλειο για το υπόλοιπο της χρονιάς στην οργάνωση War Child.

Η φιλανθρωπική οργάνωση War Child έχει ως στόχο να προστατεύει, να εκπαιδεύει και να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων και διεξάγει εκστρατείες για τις βαθύτερες αιτίες των συγκρούσεων, ώστε να βοηθήσει στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου μέλλοντος για τα παιδιά στις εμπόλεμες ζώνες σε όλο τον κόσμο.

Το «Better Days» είναι το τρίτο κατά σειρά single από το νέο άλμπουμ του Liam Gallagher με τίτλο «C’mon You Know» που θα κυκλοφορήσει από τη Warner Records στις 27 Μαΐου. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε το «Everything’s Electric», το οποίο συνυπογράφει ο Dave Grohl και το ομώνυμο τραγούδι του «C’mon You Know».

Εκτός από το «C’mon You Know», στις 27 Μαΐου ο Liam Gallagher θα κυκλοφορήσει επίσης το live album «Down By The River Thames» που ηχογραφήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 στον ποταμό Τάμεση του Λονδίνου.