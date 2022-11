Ο Liam Gallagher απαντά στην κριτική που δέχεται επειδή τραγουδάει Oasis στις συναυλίες του

Ο Liam Gallagher απάντησε στον κόσμο που τον επικρίνει επειδή συνηθίζει να ερμηνεύει πολλά τραγούδια των Oasis κατά τη διάρκεια των ζωντανών εμφανίσεών του.

Ο πρώην τραγουδιστής των Oasis συχνά περιλαμβάνει στις προσωπικές συναυλίες του αρκετά τραγούδια από τη δισκογραφία του συγκροτήματος.

Σύμφωνα με το Setlist.fm στην τελευταία συναυλία του, στην Πόλη του Μεξικό στις 19 Νοεμβρίου, ο Liam Gallagher τραγούδησε μαζί με το encore συνολικά 16 τραγούδια, εκ των οποίων τα 10 τραγούδια προέρχονταν από τη δισκογραφία των Oasis.

Από την ίδια αναλογία τραγουδιών των Oasis αποτελούνταν και η συναυλία του στην Αθήνα και στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του «Release Athens 2022» στις 2 Ιουλίου, όπου ο Liam Gallagher τραγούδησε, μεταξύ άλλων, κλασικές επιτυχίες όπως τα «Morning Glory», «Wonderwall», «Stand By Me» και «Champagne Supernova».

Ο Liam Gallagher απάντησε τώρα στην κριτική γράφοντας στο Twitter: «Όσοι έχουν πρόβλημα με το γεγονός ότι τραγουδάω τραγούδια των Oasis δεν είναι πραγματικοί θαυμαστές των Oasis, είναι απλά τεράστια μ****».

Σε ένα άλλο tweet, ο 50χρονος τραγουδιστής πρόσθεσε: «Oasis μέχρι να πεθάνω».

Anyone who got a problem with me singing oasis tunes ain’t real oasis fans there just massive CUNTZ

