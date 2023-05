Ο Liam Gallagher απαντά στις κατηγορίες του Noel Gallagher ότι είναι «δειλός» για μία επανένωση των Oasis

Ο Liam Gallagher απάντησε στις κατηγορίες του αδελφού του Noel Gallagher ότι είναι πολύ «δειλός» για να πάρει μέρος σε μία επανένωση των Oasis.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ραδιοφωνικό σταθμό talkSport αυτή την εβδομάδα, ο Noel Gallagher έδινε ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επανασύνδεσης των θρύλων της Βritpop και υποστήριξε ότι η ευθύνη θα έπρεπε να αποδοθεί στον Liam.

«Λοιπόν, το έθεσα εκεί έξω. (Ο Liam) δεν θα τηλεφωνήσει… Εννοώ, θα έπρεπε να μου τηλεφωνήσει, γιατί μιλάει συνέχεια γι’ αυτό. Θα περίμενε κανείς ότι μέχρι τώρα θα είχε κάποιο σχέδιο», είπε στην εκπομπή «White & Jordan».

«Δεν χρειάζεται να μου μιλήσει. Δεν θα μου μιλήσει, είναι δειλός», συνέχισε ο Noel Gallagher.

«Οπότε θα πρέπει να βάλει κάποιους από τους ανθρώπους του, τον ατζέντη του, να τηλεφωνήσουν στους ανθρώπους μου και να μου πουν: “Κοιτάξτε, αυτό σκεφτόμαστε”. Και μετά θα το συζητήσουμε», ανέφερε.

«Μέχρι τότε, είναι λίγο υποκριτής», πρόσθεσε ο frontman των High Flying Birds.

Στη συνέχεια, ο Noel Gallagher σημείωσε ότι ο αδελφός του δημιουργεί «ελπίδες στον κόσμο» με τα σχόλιά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί πιθανής επανένωσης των Oasis και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι φαίνεται σαν να είναι αυτός που ευθύνεται όταν τα σχέδια δεν υλοποιούνται.

Ο Liam Gallagher απάντησε στα σχόλια του αδελφού του σε μια σειρά από tweets, ισχυριζόμενος ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ότι ο Noel Gallagher «μισεί τους οπαδούς των Oasis».

«Δεν εύχομαι AIDS στους ανθρώπους, εμφανίζομαι και παίζω τη μουσική για τους ανθρώπους του Μάντσεστερ που μόλις δέχτηκαν μία τρομοκρατική επίθεση, ενώ εσύ κάθεσαι στο σπιτάκι σου πίνοντας σαμπάνια και έχεις το θράσος να με αποκαλείς δειλό», έγραψε την Τετάρτη 24 Μαΐου.

«Είναι γεμάτος σκατά. Μισεί τους θαυμαστές των Oasis, αλλά δεν τον πειράζει που αγοράζουν τους δίσκους του», πρόσθεσε σε ένα άλλο tweet, επανερχόμενος αργότερα για να απαντήσει σε έναν θαυμαστή που έγραψε ότι ο Noel Gallagher δεν αισθάνεται έτσι «καθόλου».

Το σχόλιο για το AIDS στο tweet παραπέμπει σε μία διαμάχη που είχε προκαλέσει στο παρελθόν ο Noel Gallagher, ο οποίος είχε ευχηθεί να προσβληθούν με τον απειλητικό για τη ζωή ιό τα μέλη των Blur στο αποκορύφωμα της κόντρα τους στα μέσα της δεκαετίας του ’90.

Αργότερα ο Noel Gallagher ζήτησε συγγνώμη για τα σχόλιά του και υποστήριξε ότι έκανε τη δήλωση ενώ ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

«Ήμασταν όλοι φτιαγμένοι με ναρκωτικά… Νόμιζα κάπως ότι μιλούσαμε ανεπίσημα, αλλά φυσικά υπήρχε μαγνητόφωνο. Αλλά, ορίστε. Προφανώς δεν το εύχομαι αυτό. Ένα άσχημο κρυολόγημα θα έπρεπε να πω. Ίσως γρίπη;», είπε τότε.

Όσον αφορά το Μάντσεστερ, ο Liam Gallagher αναφέρεται στη συμμετοχή του στη φιλανθρωπική συναυλία «One Love» που διοργανώθηκε το 2017 από την Ariana Grande, λίγες ημέρες μετά την τρομοκρατική επίθεση στη συναυλία της στο Manchester Arena στις 22 Μαΐου, όπου 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

I don’t wish AIDS on people I turn up and play the MUSIC for the people of MANCHESTER who have just had a terror attack while you sit on your dingy sipping champagne and you got the audacity to call me a COWARD sit down you 🛎 end

— Liam Gallagher (@liamgallagher) May 24, 2023