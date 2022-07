Ο Liam Gallagher ανακοινώνει νέα συνεργασία με την adidas

Όταν ένας εμβληματικός αστέρας του rock ‘n’ roll συνεργάζεται με την πιο κλασική και cool μάρκα αθλητικών ειδών που υπάρχει, ξέρεις ότι θα έχεις κάτι ξεχωριστό.

Ο Liam Gallagher ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τη σειρά adidas Spezial και το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους είναι τα νέα αθλητικά παπούτσια LG2SPZL, τα οποία συνδυάζουν τη διαχρονική κομψότητα των διάσημων τριών λωρίδων της adidas με το βιβλικό στυλ που μόνο ο Liam μπορεί να προσφέρει.

Ως φανατικός οπαδός της adidas σε όλη του τη ζωή, ο Liam Gallagher θα γιορτάσει την κυκλοφορία των αθλητικών παπουτσιών LG2SPZL πραγματοποιώντας μια ξεχωριστή συναυλία σε συνεργασία με την adidas Spezial.

Ο Liam Gallagher θα εμφανιστεί στις 27 Απριλίου στο «King George’s Hall» στο Blackburn της Αγγλίας. Ο χώρος χωρητικότητας 1800 ατόμων θα είναι σίγουρα η πιο ζεστή συναυλία που θα δώσει φέτος και θα μπορούσε κάλλιστα να παρουσιάσει για πρώτη φορά επιλεγμένα τραγούδια από το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ του «C’mon You Know».

Η ζήτηση για εισιτήρια είναι βέβαιο ότι θα είναι μεγάλη. Και τα 160.000 εισιτήρια για τις δύο συναυλίες του στο Knebworth Park τον Ιούνιο εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, όπως και τα επιπλέον 10.000 εισιτήρια που κυκλοφόρησαν πρόσφατα.

Ο Liam Gallagher δηλώνει: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω τη νέα συνεργασία μου με την adidas Spezial. Είναι η δική μας εκδοχή του μοναδικού Barrington Smash και είναι απολύτως απίστευτη. Και αν αυτό δεν είναι αρκετό για να σας ξετρελάνει, θα παίξω στο “The King George’s Hall” στο Blackburn του Lancashire. Όλα τα έσοδα από τη συναυλία θα διατεθούν για την ενίσχυση του Nightsafe, μιας τοπικής φιλανθρωπικής οργάνωσης για τους άστεγους».

Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να αποκτήσουν εισιτήρια οι ενδιαφερόμενοι. Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά μέσω κλήρωσης στην εφαρμογή adidas CONFIRMED και οι τυχεροί νικητές ενημερωθούν μέσω push notification. Όλοι οι νικητές θα λάβουν από δύο εισιτήρια και θα τους ζητηθεί να δωρίσουν 20 λίρες στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Nightsafe για να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Liam Gallagher (@liamgallagher)

Η συναυλία του Liam Gallagher θα πραγματοποιηθεί υπέρ του Nightsafe, μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης που εδρεύει στο Blackburn. Η Nightsafe εργάζεται με νέους που είναι άστεγοι ή κινδυνεύουν να μείνουν άστεγοι και τους παρέχει καταλύματα, ολοήμερα κέντρα με πληροφορίες, συμβουλές και καθοδήγηση.

Εκτός από τις δωρεές από τα εισιτήρια, η φιλανθρωπική οργάνωση θα λάβει επίσης όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις δύο νέων merch items του Liam Gallagher που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με την adidas Spezial και θα είναι διαθέσιμα στη συναυλία – ένα t-shirt περιορισμένης έκδοσης και μια νέα αφίσα.

Support θα είναι οι The Illicits, το punk κουαρτέτο από το Blackburn που έχει κερδίσει την προσοχή πολλών μεγάλων ονομάτων και έχει επίσης εμφανιστεί στο πλευρό των Primal Scream, των DMA’S και του Miles Kane. Οι The Illicits συνεργάστηκαν ακόμη και με τον θρύλο των Sex Pistols, Steve Jones, στο single τους «Left Behind».

Το άλμπουμ «C’mon You Know» που θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαΐου, εμπλουτίζει τα κλασικά, χειμαρρώδη anthems του Liam Gallagher με φρέσκες πειραματικές πινελιές. Με προάγγελο το Top 20 hit «Everything’s Electric» και το θορυβώδες ομώνυμο τραγούδι, ο δίσκος έχει βάλει τα θεμέλια για να γίνει το τέταρτο No. 1 σόλο άλμπουμ του Liam Gallagher στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εκτός από το «C’mon You Know», στις 27 Μαΐου ο Liam Gallagher θα κυκλοφορήσει επίσης το live album «Down By The River Thames» που ηχογραφήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 στον ποταμό Τάμεση του Λονδίνου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία των LG2SPZL θα γίνουν γνωστές στη συνέχεια.