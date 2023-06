Ο Liam Gallagher ανακοινώνει το live album «Knebworth 22»

Ο Liam Gallagher επέστρεψε στο Knebworth μετά από 26 χρόνια για δύο βιβλικές συναυλίες.

Ο Liam Gallagher απαθανατίζει τις δύο θριαμβευτικές συναυλίες του στο Knebworth Park με την κυκλοφορία του live album «Knebworth 22» στις 11 Αυγούστου.

Στην επιστροφή του Liam Gallagher στο σημείο των συναυλιών των Oasis που καθόρισαν τη δεκαετία του ’90, το τεράστιο κοινό εκτεινόταν από θαυμαστές που ήταν παρόντες περίπου 26 χρόνια νωρίτερα μέχρι έφηβους που απολάμβαναν τον ενθουσιασμό της πρώτης τους μεγάλης συναυλίας.

Η φωνή μίας γενιάς; Με το Knebworth, ο Liam Gallagher επιβεβαίωσε ότι είναι η φωνή δύο γενεών.

Η προσμονή για τις συναυλίες ήταν στα ύψη, αφού και τα 170.000 εισιτήρια για το διήμερο εξαντλήθηκαν σχεδόν αμέσως.

Η μεθυστική ατμόσφαιρα των δύο συναυλιών αποτυπώνεται σε όλο το άλμπουμ «Knebworth 22», από τις φωνές επιδοκιμασίας που υποδέχονται τον Liam όταν ξεκινάει τη συναυλία με το «Hello» μέχρι τις στιγμές που το κοινό τραγουδά με όλη την ψυχή κλασικά τραγούδια όπως το «Wonderwall» και το «Champagne Supernova».

Στο τελευταίο συμμετέχει ένας πολύ ξεχωριστός καλεσμένος, ο θρύλος των Stone Roses, John Squire.

Ο Liam Gallagher και η μπάντα του είναι σε εξαιρετική φόρμα, παίζοντας με ένταση τραγούδια όπως τα «Shockwave» και «Everything’s Electric», όμως παράλληλα προσφέρουν τη συνοδεία για να ξεχωρίσει η πιο τρυφερή πλευρά της φωνής του Liam σε πιο στοχαστικές στιγμές όπως το «Once» και το «Slide Away».

Το «Knebworth 22» είναι ένα απαραίτητο live album για κάθε θαυμαστή που θέλει να απολαύσει την εμπειρία των δύο συναυλιών.

Η ανακοίνωση του «Knebworth 22» συνοδεύεται από ένα live video με μία από τις εκπλήξεις των δύο συναυλιών του Liam Gallagher στο Knebworth.

Το «Roll It Over» περιλαμβανόταν αρχικά στο άλμπουμ «Standing On The Shoulder of Giants» των Oasis και, ενώ το συγκρότημα δεν το έπαιξε ποτέ ζωντανά, αυτά αποδείχθηκε ένα λιγότερο γνωστό τραγούδια τους που αγαπήθηκαν από το κοινό.

Αυτή η ερμηνεία αναδεικνύει το τραγούδι σε όλο του το μεγαλείο, ένα σαρωτικό μελαγχολικό έπος με τη φωνή του Liam Gallagher να σιγοβράζει μέσα στο ανόθευτο πάθος.

Ο Liam σχολιάζει: «Ηχογραφήσαμε λοιπόν τις συναυλίες του Knebworth που κάναμε πέρυσι. Ακουγόμαστε όλοι μας βιβλικοί, δυναμώστε το απολαύστε, LGx».

Ο Liam Gallagher θα εμφανιστεί σε επιλεγμένα διεθνή φεστιβάλ αυτό το καλοκαίρι. Μεταξύ άλλων, θα δώσει ένα αποκλειστικό headline set στο Boardmasters, πριν το αποκορύφωμα των συναυλιών του στο Summer Sonic στο Τόκιο και την Οσάκα.

Από την πρώτη στιγμή, ο Liam Gallagher πραγματοποίησε με τη σόλο καριέρα του μία αξιοσημείωτη αναγέννηση.

Τα τρία άλμπουμ του – «As You Were», «Why Me? Why Not.» και «C’mon You Know» – έκαναν ντεμπούτο κατευθείαν στο Νο. 1 των charts. Το άλμπουμ του «MTV Unplugged» κατέκτησε επίσης την κορυφή, ενώ το live album «Down By The River Thames» βρέθηκε στο Νο. 4 αφού κυκλοφόρησε την ίδια ημέρα με το «C’mon You Know».

Το tracklist του «Knebworth 22»

1. Hello

2. Rock ‘n’ Roll Star

3. Wall Of Glass

4. Shockwave

5. Everything’s Electric

6. Roll It Over

7. Slide Away

8. More Power

9. C’mon You Know

10. The River

11. Once

12. Cigarettes & Alcohol

13. Some Might Say

14. Supersonic

15. Wonderwall

16. Champagne Supernova