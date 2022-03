Ο Liam Gallagher ερμηνεύει στο live album κλασικά κομμάτια των Oasis και τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία του.

Ο Liam Gallagher πρόκειται να κυκλοφορήσει μία ηχογράφηση της livestream συναυλίας του «Down By The River Thames» σε ένα νέο live album.

Ο πρώην frontman των Oasis πραγματοποίησε μία ξεχωριστή συναυλία πάνω σε μία φορτηγίδα καθώς διέσχιζε τον ποταμό Τάμεση του Λονδίνου τον Δεκέμβριο του 2020, όταν οι συναυλίες με την παρουσία κοινού απαγορεύονταν ακόμη βάσει των περιοριστικών κανονισμών για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού.

Σήμερα (17 Μαρτίου) ο Gallagher επιβεβαίωσε ότι η «ουράνια» και «βιβλική» συναυλία θα κυκλοφορήσει σε βινύλιο, CD, κασέτα και στις κυριότερες υπηρεσίες streaming στις 27 Μαΐου μέσω της Warner Records.

Μπορείτε να προπαραγγείλετε και να κάνετε pre-save το live album εδώ.

«Να ‘το λοιπόν, η συναυλία που έλεγαν ότι δεν θα μπορούσαμε ποτέ να πραγματοποιήσουμε Καθώς βρισκόμασταν σε lockdown, βαριόμασταν και είχαμε κατάθλιψη, το rock ‘n’ roll ήρθε να σώσει την κατάσταση για άλλη μία φορά», ανέφερε ο Liam Gallagher σε δήλωσή του.

«Ήταν μία κορυφαία βραδιά και μία κορυφαία συναυλία και αποτυπώνεται σε αυτόν τον δίσκο για να την απολαύσετε όλοι σας», συνέχισε.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας «Down By The River Thames» ο Liam Gallagher ερμήνευσε 16 τραγούδια, μεταξύ των οποίων κλασικά κομμάτια των Oasis, όπως τα «Supersonic», «Champagne Supernova», «Morning Glory» και «Cigarettes & Alcohol», καθώς και τραγούδια από τα δύο πρώτα σόλο άλμπουμ του, «As You Were» και «Why Me?. Why Not.».

Στις 27 Μαΐου, την ίδια ημέρα με το «Down By The River Thames», ο Liam Gallagher θα κυκλοφορήσει το τρίτο προσωπικό άλμπουμ του, με τίτλο «C’mon You Know». Έχει ήδη δώσει μία πρόγευση του δίσκου με το lead single «Everything’s Electric», το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα.

Ο Liam Gallagher θα παρουσιάσει τη νέα δισκογραφική δουλειά του με μία σειρά από τεράστιες συναυλίες αυτό το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένου ενός διήμερου στο Knebworth, στον χώρο όπου οι Oasis έγραψαν ιστορία το 1996 με τις δύο μεγαλειώδεις συναυλίες τους.

Στις 2 Ιουλίου, ο Liam Gallagher και ο Iggy Pop θα χαρίσουν στο ελληνικό κοινό μία εκρηκτική βραδιά με την εμφάνισή τους στο «Release Athens 2022» στην Πλατεία Νερού.

Made up that Down by the River Thames finally gets released it was a celestial gig dare I say BIBLICAL even enjoy and remember RNR is here to stay it will never DIE C’mon you know LG xhttps://t.co/HXxrjJ5Uqi pic.twitter.com/5Zp8Fys99l — Liam Gallagher (@liamgallagher) March 17, 2022

Το tracklist του «Down By The River Thames»

1. Hello

2. Wall Of Glass

3. Halo

4. Shockwave

5. Columbia

6. Fade Away

7. Why Me? Why Not.

8. Greedy Soul

9. The River

10. Once

11. Morning Glory

12. Cigarettes & Alcohol

13. Headshrinker

14. Supersonic

15. Champagne Supernova

16. All Youre Dreaming Of