Ο Liam Gallagher παρουσιάζει το νέο single «All You’re Dreaming Of»

Μια τρυφερή μπαλάντα με το χαρακτηριστικό ηχόχρωμα της φωνής του Liam Gallagher.

Ο Liam Gallagher επιστρέφει με ένα νέο τραγούδι με τίτλο «All You’re Dreaming Of» που κυκλοφορεί από τη Warner Records για καλό σκοπό.

Όλα τα έσοδα που θα προκύψουν από τα downloads και streams του single έως τις 31 Δεκεμβρίου θα διατεθούν στη βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση Action for Children.

«Το “All You’re Dreaming Of” είναι ένα instant classic που είναι ιδανικό για αυτήν την εποχή του χρόνου», δηλώνει ο Liam Gallagher.

«Λαμβάνοντας υπόψη τη χρονιά που είχαμε όλοι φέτος, ελπίζω ότι αυτό το τραγούδι θα φέρει λίγη πολύ αναγκαία αγάπη και ελπίδα», σημειώνει και προσθέτει: «Ο Bing Crosby θα ήταν περήφανος», αναφερόμενος στον Αμερικανό τραγουδιστή με τη ζεστή φωνή που έχει συνδέσει το όνομά του με τα Χριστούγεννα ερμηνεύοντας το «White Christmas».

Το «All You’re Dreaming Of» είναι μια τρυφερή μπαλάντα που έχει ενορχηστρωθεί με έγχορδα και πνευστά μουσικά όργανα.

Ο Liam Gallagher έχει γράψει το γιορτινό τραγούδι μαζί με τον επί πολλά έτη συνεργάτη του Simon Aldred και τον Miike Snow, ενώ την παραγωγή έχει επιμεληθεί ο Andrew Wyatt.

Το «All You’re Dreaming Of» είναι το πρώτο τραγούδι του Liam Gallagher μετά το άλμπουμ «Why Me? Why Not» που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2019 και ανέβηκε στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το προηγούμενο καλοκαίρι το πρώην μέλος των Oasis κατέκτησε για ακόμα μια φορά την κορυφή του βρετανικού chart με την κυκλοφορία του live album «MTV Unplugged (Live at Hull City Hall)».

Κεντρική φωτογραφία: Chris Pizzello/Invision/AP/Shutterstock