Ο Lewis Capaldi κυκλοφορεί τη συγκινητική μπαλάντα «Wish You The Best»

Το τέταρτο τραγούδι από το επερχόμενο νέο άλμπουμ του Lewis Capaldi.

Ο Lewis Capaldi κυκλοφορεί το νέο τραγούδι του «Wish You The Best».

Η συγκινητική μπαλάντα γράφτηκε εν μέρει στο Λος Άντζελες μαζί με τον JP Saxe και τον Malay και ολοκληρώθηκε από τον Lewis Capaldi στο σπίτι του στη Γλασκώβη.

«Το “Wish You The Best” προέκυψε από την ιδέα ενός ανθρώπου με τον οποίο ήσουν μαζί, να σου λέει όλα αυτά τα καταπληκτικά πράγματα για τη ζωή του, χωρίς εσένα σε αυτήν», εξηγεί ο Lewis Capaldi.

«Είναι ένα τραγούδι για αυτά που δεν λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Με γοήτευσαν τα πράγματα που μένουν ανείπωτα, είτε σε μια σχέση είτε σε μια φιλία», πρόσθεσε.

Το «Wish You The Best» είναι το τέταρτο single από το πολυαναμενόμενο δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Lewis Capaldi, με τίτλο «Broken By Desire To Be Heavenly Sent» και ακολουθεί τα «Forget Me», «Pointless» και «How I’m Feeling Now».

Το νέο άλμπουμ του Lewis Capaldi, το οποίο θα διαδεχθεί το επιτυχημένο ντεμπούτο του με το «Divinely Uninspired to a Hellish Extent» το 2019, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Μαΐου.

Η επιστροφή του Σκωτσέζου καλλιτέχνη ήταν απλά πρωτοφανής. Ο Lewis Capaldi συνέχισε κατευθείαν από εκεί που σταμάτησε στο ντεμπούτο του και εκτοξεύθηκε κατευθείαν στην κορυφή του βρετανικού singles chart τον περασμένο Σεπτέμβριο με το «Forget Me», το οποίο έχει γίνει πλατινένιο και έχει συγκεντρώσει πάνω από 200 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Ακολούθησε γρήγορα το τέταρτο συνεχόμενο No. 1 της καριέρας του στο Ηνωμένο Βασίλειο με το εκπληκτικό δεύτερο single «Pointless», με τον Lewis Capaldi να ισοφαρίζει την επίδοση των Whitney Houston, Cher, Jay-Z, One Direction, Pharrell, Justin Timberlake και Usher.

Ο Lewis Capaldi κάνει sold out τις μεγαλύτερες συναυλίες του όπου κι αν εμφανίζεται, όπως στην πρόσφατη περιοδεία του στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή σαρώνει σε μια sold out περιοδεία σε κλειστά γήπεδα της Βόρειας Αμερική και με headline εμφανίσεις σε φεστιβάλ, στις μεγαλύτερες υπαίθριες εμφανίσεις του μέχρι σήμερα.

Ακόμα, είναι προγραμματισμένη μία sold out περιοδεία σε κλειστά γήπεδα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας και η πρώτη εμφάνισή του στην Ελλάδα και στο TerraVibe Park στη Μαλακάσα το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023.

Ο Lewis Capaldi δεν ακούγεται ποτέ καλύτερα από ό,τι όταν κάνει τα πράγματα με τους δικούς του όρους, ούτε γράφει καλύτερα όταν έχει πίστη στις ικανότητές του – κάτι που το νέο τραγούδι του «Wish You The Best» αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο.

Ο Lewis Capaldi εμφανίζεται για ακόμα μία φορά στα καλύτερά του: στίχοι που ξυπνούν αναμνήσεις, βαθιά ποτισμένοι με λαχτάρα, λιτό πιάνο και ένα απλά συναρπαστικό ρεφρέν.

Το «Wish You The Best» έπεται της πρόσφατης κυκλοφορίας του ιδιαίτερου και ειλικρινούς μεγάλου μήκους μουσικού ντοκιμαντέρ «How I’m Feeling Now» του Lewis Capaldi το οποίο είναι διαθέσιμο για να το παρακολουθήσετε παγκοσμίως στο Netflix.

Το «How I’m Feeling Now» ανέβηκε κατευθείαν στην κορυφή του chart του Netflix και είναι η ταινία με τις περισσότερες προβολές στην πλατφόρμα από την κυκλοφορία του.

Σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με BAFTA Joe Pearlman («Harry Potter 20th Anniversary», «After the Screaming Stops»), το «How I’m Feeling Now» είναι η ιστορία ενός νεαρού καλλιτέχνη, ο οποίος επιστρέφει στις ρίζες του μετά την απίστευτη παγκόσμια επιτυχία του, προσπαθώντας να επανασυνδεθεί με την παλιά του ζωή και την οικογένεια και τους φίλους που άφησε πίσω του.

Με αφορμή την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ, ο Lewis Capaldi παρουσίασε επίσης το βάναυσα ειλικρινές ομώνυμο τραγούδι «How I’m Feeling Now», το οποίο θα περιλαμβάνεται και στο επερχόμενο νέο άλμπουμ του.