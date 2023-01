Lewis Capaldi: Σταμάτησε συναυλία του στο Μάντσεστερ όταν ξέσπασε καυγάς στο πλήθος

Ο Lewis Capaldi αναγκάστηκε να διακόψει τη συναυλία του στο Μάντσεστερ το βράδυ της Τετάρτης 18 Ιανουαρίου όταν ξέσπασε ένας καυγάς μέσα στο πλήθος.

Καθώς ο 26χρονος καλλιτέχνης τραγουδούσε το «Hold Me While You Wait», ένα single από το πρώτο άλμπουμ του που έφτασε στην τέταρτη θέση των βρετανικών charts, παρατήρησε ότι ξέσπασε μια συμπλοκή στον χώρο των όρθιων στον κατάμεστο χώρο του AO Arena.

Αφού σήκωσε τα χέρια του προς την μπάντα του για να σταματήσει να παίζει μουσική, ο Lewis Capaldi ειδοποίησε την ασφάλεια του χώρου για το περιστατικό και είπε: «Υπάρχει ένας καβγάς στη μέση του πλήθους εκεί. Εμ, θα πρέπει να τους βγάλουμε έξω».

Στη συμπλοκή φάνηκε να εμπλέκονται πολλά άτομα, αλλά στα πλάνα που κατέγραψαν οι υπόλοιποι θεατές με τα τηλέφωνά τους φαίνεται μια γυναίκα να απομακρύνεται βίαια από την ασφάλεια όταν προσπάθησε να αντισταθεί.

Ένας μάρτυρας που είδε το περιστατικό να εκτυλίσσεται δήλωσε στην εφημερίδα Manchester Evening News ότι η γυναίκα επιτέθηκε σε έναν από τους υπαλλήλους ασφαλείας και ότι στη συνέχεια αρνήθηκε να απομακρυνθεί από τον χώρο.

Με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, ο Lewis Capaldi προσπάθησε να διασκεδάσει την κατάσταση, λέγοντας στο πλήθος: «Τι περίεργο τραγούδι για να τσακώνεσαι. Παράξενο, παράξενο», πριν ξεκινήσει το «Hold Me While You Wait» από την αρχή.

How someone managed to start a fight at a @LewisCapaldi concert is beyond me, even more so whilst listening to ‘Hold Me While You Wait’ 🤦🏻‍♂️ #Manchester #lewiscapaldimanchester #lewiscapaldi pic.twitter.com/L8qFmSbgoE

— Azz Lennox (@azzlennox) January 19, 2023