Ο Lewis Capaldi κυκλοφορεί τη νέα ρομαντική μπαλάντα «Pointless»

Το δεύτερο τραγούδι από το νέο άλμπουμ του Lewis Capaldi.

Ο Lewis Capaldi κυκλοφορεί μία νέα ρομαντική μπαλάντα με τίτλο «Pointless», η οποία θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο δεύτερο άλμπουμ του «Broken By Desire To Be Heavenly Sent».

Το «Pointless» γράφτηκε την πρώτη ημέρα των συναντήσεων για τη δημιουργία του άλμπουμ σε συνεργασία με τον Steve Mac και τον Johnny McDaid των Snow Patrol. Ο Mac και ο McDaid είχαν δουλέψει προηγουμένως το πρώτο κουπλέ με τον Ed Sheeran, ο οποίος έγραψε τα λόγια με τα οποία ξεκινά το τραγούδι: «Της φέρνω καφέ το πρωί, μου φέρνει εσωτερική γαλήνη».

«Από όλες τις αερολογίες και τις χάρες μου μέχρι τα μικρά πράγματα που κάνω/Όλα είναι άσκοπα χωρίς εσένα / Από όλα τα όνειρα που κυνηγάω υπάρχει μόνο ένα που θα επέλεγα/Όλα είναι άσκοπα χωρίς εσένα», τραγουδά ο Lewis Capaldi στο ρεφρέν.

Το «Pointless» δίνει συνέχεια στη δισκογραφική επάνοδο του Lewis Capaldi μετά την κυκλοφορία του single «Forget Me» τον Σεπτέμβριο.

Το «Forget Me» έγινε ταχύτατα χρυσό και το τρίτο του single που κατέκτησε το Νο. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ο Lewis Capaldi ήταν ο πέμπτος καλλιτέχνης φέτος που έκανε ντεμπούτο στην κορυφή των charts, μέχρι εκείνη τη στιγμή. Το τραγούδι ξεπέρασε επίσης τα 100 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Ο ενθουσιασμός για το νέο άλμπουμ του Lewis Capaldi είναι μεγάλη. Η επερχόμενη περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2023 έγινε sold out μέσα σε δευτερόλεπτα, ενώ και άλλες συναυλίες σε όλο τον κόσμο έγιναν sold out σε χρόνο ρεκόρ.

Η αναμονή για το «Pointless» ήταν εξίσου μεγάλη, με teaser με ένα στίχο του τραγουδιού να συγκεντρώνει 2,5 εκατομμύρια προβολές στο TikTok μέσα σε μία μόνο νύχτα.

Το νέο άλμπουμ «Broken By Desire To Be Heavenly Sent» του Lewis Capaldi θα κυκλοφορήσει από την EMI Records / Universal Music στις 19 Μαΐου 2023.

Έχοντας δημιουργηθεί με μακροχρόνιους συνεργάτες όπως ο TMS, ο παραγωγός/τραγουδοποιός Phil Plested (James Bay, Bastille) και hitmakers όπως ο Max Martin (Taylor Swift, The Weeknd), το άλμπουμ αναμένεται να ανεβάσει επίπεδο τα διαπεραστικά ειλικρινή τραγούδια και την αισθαντική ερμηνεία που ο Lewis Capaldi παρουσίασε για πρώτη φορά στον παρθενικό δίσκο του.

«Δεν θέλω να δημιουργήσω έναν νέο ήχο για μένα ή να επαναπροσδιορίσω τον εαυτό μου. Τα τραγούδια που θέλω να γράψω είναι συναισθηματικά τραγούδια, για την αγάπη ή την απώλεια», δήλωσε ο Lewis Capaldi για το νέο άλμπουμ του.

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα αυτό το μήνα, το «Someone You Loved» ανακηρύχθηκε ως το τραγούδι τα περισσότερα streams στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαθέτοντας συνολικά 562 εκατομμύρια video και audio streams και ξεπέρασε το «Shape Of You» του Ed Sheeran.